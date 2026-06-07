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Haberler Yaşam Survivor ne zaman bitiyor? 2026 Survivor finali için geri sayım başladı!
Giriş Tarihi: 07.06.2026 01:12

Survivor ne zaman bitiyor? 2026 Survivor finali için geri sayım başladı!

TV8 ekranlarının zorlu yarışması Survivor 2026 için geri sayım resmen başladı. Aylardır Dominik Cumhuriyeti'nde süren zorlu ada mücadelesinin sonuna gelinirken, izleyiciler "Survivor ne zaman bitiyor?" sorusunun yanıtını merak ediyordu. Yapımcı Acun Ilıcalı, kritik açıklamayla şampiyonun belirleneceği o tarihi duyurdu.

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Survivor ne zaman bitiyor? 2026 Survivor finali için geri sayım başladı!

Ekran başındakileri her bölümüyle farklı bir heyecana ortak eden yarışmada, bu sene de finale giden yol oldukça çetin geçiyor. Parkurların zorluk derecesinin en üst seviyeye ulaştığı ve bireysel performansların kaderi belirlediği haftalarda, yarışmacılar kupayı kaldırmak için adeta canını dişine takıyor. Survivor finali içinse geri sayım başladı.

Survivor ne zaman bitiyor? 2026 Survivor finali için geri sayım başladı!

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Dominik'teki zorlu yaşam mücadelesinin ne zaman taçlanacağı sorusu, Acun Ilıcalı'nın son duyurusuyla netlik kazandı. Ilıcalı, Survivor 2026 sezonunun büyük finalinin 19 Haziran 2026 Cuma günü yapılacağını açıkladı.

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Survivor ne zaman bitiyor? 2026 Survivor finali için geri sayım başladı!

Toplamda 4 yarışmacının finale çıkacağı şampiyonluk yarışında heyecan dorukta.

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Survivor ne zaman bitiyor? 2026 Survivor finali için geri sayım başladı!

3 gün sürmesi beklenen final yolculuğunun ilk 2 gününde yarı final etaplarının oynanması ve 19 Haziran'da şampiyonluk gecesinin yapılması bekleniyor.

Survivor ne zaman bitiyor? 2026 Survivor finali için geri sayım başladı!
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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