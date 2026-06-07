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Survivor ne zaman bitiyor? 2026 Survivor finali için geri sayım başladı!
Giriş Tarihi: 07.06.2026 01:12
Survivor ne zaman bitiyor? 2026 Survivor finali için geri sayım başladı!
TV8 ekranlarının zorlu yarışması Survivor 2026 için geri sayım resmen başladı. Aylardır Dominik Cumhuriyeti'nde süren zorlu ada mücadelesinin sonuna gelinirken, izleyiciler "Survivor ne zaman bitiyor?" sorusunun yanıtını merak ediyordu. Yapımcı Acun Ilıcalı, kritik açıklamayla şampiyonun belirleneceği o tarihi duyurdu.