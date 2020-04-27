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Haberler Galeri Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı yarışmadan çekiliyor mu? Survivor 2020 Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli?

kimdir? Nisa Bölükbaşı yarışmadan çekiliyor mu? Survivor 2020 Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli?

Ekranların fenomen yarışma programı 2020 tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Zorlu ada şartlarında duygusal olarak zor günler geçiren son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Survivor'ın yayınlanan son fragmanında Nisa Bölükbaşı'nın yaptığı konuşma, güzel yarışmacının yarışmadan ayrılıp ayrılmayacağı sorusunu da beraberinde getirdi. Peki, Survivor Nisa yarışmadan çekiliyor mu? Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sabah.com.tr olarak tüm bu soruların yanıtlarına haberimizin içerisinde yer verdik…

Giriş Tarihi: 27.04.2020 22:07 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 22:08
Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı yarışmadan çekiliyor mu? Survivor 2020 Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli?

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı 2020, tüm hızıyla ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Ada şartlarının yarışmacılara ağır gelmeye başladığı şu günlerde, yarışmanın en dikkat çekici isimlerinden olan 'nın yarışmadan ayrılıp ayrılmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Peki, Survivor 2020 Gönüllüler takımında performansıyla dikkat çeken ve yarışmanın en genç isimlerinden olan Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı yarışmadan çekiliyor mu? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinde yer verdik…

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR? SURVİVOR NİSA YARIŞMADAN ÇEKİLİYOR MU?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı yarışmadan çekiliyor mu? Survivor 2020 Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli?

6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

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Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı yarışmadan çekiliyor mu? Survivor 2020 Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli?

2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.

NİSA YARIŞMADAN ÇEKİLİYOR MU?

Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı yarışmadan çekiliyor mu? Survivor 2020 Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli?

ACUN ILICALI'DAN NİSA AÇIKLAMASI

Oyun sonrasında ise Acun Ilıcalı, Nisa'ya dönerek "Hiç kimseyi 'da zorla tutmuyoruz. Devam edemeyecek yarışmacı devam etmeyebilir. Bizim açımızdan asla bir problem yok. Bize başvurursa yarışmadan elenmesine izin veririz" dedi.

Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı yarışmadan çekiliyor mu? Survivor 2020 Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli?

NİSA AĞLAMAYA BAŞLADI

Acun Ilıcalı'nın sözlerinden sonra ise Nisa yere çökerek ağlamaya başlıyor. Nisa'nın 'dan ayrılıp ayrılmayacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak. Daha önce de gitmek isteyen ve ağlayan Nisa'nın ne karar vereceği merak konusu oldu.

Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı yarışmadan çekiliyor mu? Survivor 2020 Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli?
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