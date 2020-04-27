Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı yarışmadan çekiliyor mu? Survivor 2020 Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli?

Ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2020 tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Zorlu ada şartlarında duygusal olarak zor günler geçiren Nisa Bölükbaşı son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Survivor'ın yayınlanan son fragmanında Nisa Bölükbaşı'nın yaptığı konuşma, güzel yarışmacının yarışmadan ayrılıp ayrılmayacağı sorusunu da beraberinde getirdi. Peki, Survivor Nisa yarışmadan çekiliyor mu? Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sabah.com.tr olarak tüm bu soruların yanıtlarına haberimizin içerisinde yer verdik…