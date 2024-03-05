Survivor son eleme adayı belli oluyor! Düello için geri sayım... Survivor son eleme adayı kim olacak?

Survior All Star haftanın 6 günü yayına gelmeye devam ediyor. Yarışmacıların hem adada hem de yarışmalarda verdiği mücadeleler ekranlara yansıyor. Murat Ceylan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen ve Acun Ilıcalı'nın konseyde dahil olduğu yarışmada her hafta dokunulmazlık ve ödül oyunları için mücadele gerçekleşiyor. Peki, Survivor eleme adayları kimler, son eleme adayı kim?