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Survivor son eleme adayı belli oluyor! Düello için geri sayım... Survivor son eleme adayı kim olacak?
Giriş Tarihi: 05.03.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
15:53
Survivor son eleme adayı belli oluyor! Düello için geri sayım... Survivor son eleme adayı kim olacak?
Survior All Star 2024 hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı ve mavi takım arasında kıyasıya devam eden mücadelede, bu hafta 3 dokunulmazlık oyunu geride kaldı. Haftanın adayları belli olurken, gözler bugün potaya çıkacak son adaya çevrildi. Mücadelenin kazananı hem ödülden faydalanacak hem de konseyde rahat bir nefes alacak. Peki, Survivor son eleme adayı kim? İşte, haftanın adayları…