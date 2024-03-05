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Giriş Tarihi: 05.03.2024 15:53 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 15:53

Survivor son eleme adayı belli oluyor! Düello için geri sayım... Survivor son eleme adayı kim olacak?

Survior All Star 2024 hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı ve mavi takım arasında kıyasıya devam eden mücadelede, bu hafta 3 dokunulmazlık oyunu geride kaldı. Haftanın adayları belli olurken, gözler bugün potaya çıkacak son adaya çevrildi. Mücadelenin kazananı hem ödülden faydalanacak hem de konseyde rahat bir nefes alacak. Peki, Survivor son eleme adayı kim? İşte, haftanın adayları…

Survivor son eleme adayı belli oluyor! Düello için geri sayım... Survivor son eleme adayı kim olacak?

Survior All Star haftanın 6 günü yayına gelmeye devam ediyor. Yarışmacıların hem adada hem de yarışmalarda verdiği mücadeleler ekranlara yansıyor. Murat Ceylan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen ve Acun Ilıcalı'nın konseyde dahil olduğu yarışmada her hafta dokunulmazlık ve ödül oyunları için mücadele gerçekleşiyor. Peki, Survivor eleme adayları kimler, son eleme adayı kim?

Survivor son eleme adayı belli oluyor! Düello için geri sayım... Survivor son eleme adayı kim olacak?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK ÖZETİ

Haftanın kazananları;

1. Dokunulmazlık; KIRMIZI

2. Dokunulmazlık; MAVİ

3. Dokunulmazlık; KIRMIZI

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Survivor son eleme adayı belli oluyor! Düello için geri sayım... Survivor son eleme adayı kim olacak?

SURVİVOR 1. ELEME ADAYI KİM?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını mavi takım kaybetti ve eleme adayı olan isim HAKAN oldu.

Survivor son eleme adayı belli oluyor! Düello için geri sayım... Survivor son eleme adayı kim olacak?

SURVİVOR HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM?

Survivor 2. dokunulmazlıkta kaybeden kırmızı takım oldu ve eleme adayı olarak çıkan isim MUSTAFA oldu.

Survivor son eleme adayı belli oluyor! Düello için geri sayım... Survivor son eleme adayı kim olacak?

SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM?

Survivor'da gerçekleşen ikinci dokunulmazlık oyununda mavi takım galibiyet, kırmızı takım ise mağlubiyet alan taraf oldu.

Kritik dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden mavi takımın yaptığı oylama sonrasında potaya giren yarışmacı BATUHAN oldu.

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