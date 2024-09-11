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Giriş Tarihi: 11.09.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 10:07

Survivor yarışmacısı Taner Tolga’ya 18 yıl hapis! Rum kadın tecavüz ettiğini söyledi!

Survivor yarışmasıyla ünlenen Taner Tolga Tarlacı'nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 18 yıl hapis cezası aldığı iddia edildi. Cenk Hoca adlı fenomen ise Rum bir kadının Taner Tolga Tarlacı'ya iftira attığını söyledi: Kız bir gün 100 euro para istedi kendinden. 20 euro verdi, tartıştılar. Sonra 'Ben gidiyorum polise, tecavüz ettiğini söyleyeceğim' demiş…

Survivor yarışmacısı Taner Tolga’ya 18 yıl hapis! Rum kadın tecavüz ettiğini söyledi!

Survivor yarışmasıyla ünlenen Taner Tolga Tarlacı, Türkiye'de karıştığı suçlar nedeniyle Güney Kıbrıs'a taşınmıştı. Tarlacı, sık sık cezaevine girip çıkmıştı. Taner Tarlacı'nın ismi tecavüz olayıyla da anılmıştı.

Survivor yarışmacısı Taner Tolga’ya 18 yıl hapis! Rum kadın tecavüz ettiğini söyledi!

TANER TOLGA'YA 18 YIL HAPİS ŞOKU
Kıbrıs'ta yaşayan fenomen Cenk Hoca, darp, gasp, taciz gibi suçlamalarla Güney Kıbrıs'ta cezaevinde olan Tarlacı'nın davasının sonuçlandığını açıkladı.

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Survivor yarışmacısı Taner Tolga’ya 18 yıl hapis! Rum kadın tecavüz ettiğini söyledi!

Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'nın 18 yıl hapis cezası aldığını duyuran Cenk Hoca, "Bir şeyler yapacağız ama açıkça söyleyeyim hiç umudum yok. Taner'in hayatı hapiste geçecek gibi gözüküyor.

Survivor yarışmacısı Taner Tolga’ya 18 yıl hapis! Rum kadın tecavüz ettiğini söyledi!

TECAVÜZ İDDİASI
Kız bir gün 100 Euro para istedi kendinden. 20 Euro verdi, tartıştılar. Sonra 'Ben gidiyorum polise, tecavüz ettiğini söyleyeceğim." demiş. Gitti ama mahkemede tecavüze dair bulgu yoktu.

Survivor yarışmacısı Taner Tolga’ya 18 yıl hapis! Rum kadın tecavüz ettiğini söyledi!

DNA'da bir şey çıkmadı. Diğer olayları da kattıkları için 18 yıl ceza verdiler. Ben bilirim bunların ne kadar ırkçı olduğunu. Taner belki de dünyanın en kötü yerine kaçtı.

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