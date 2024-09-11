Giriş Tarihi: 11.09.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
10:07
Survivor yarışmacısı Taner Tolga’ya 18 yıl hapis! Rum kadın tecavüz ettiğini söyledi!
Survivor yarışmasıyla ünlenen Taner Tolga Tarlacı'nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 18 yıl hapis cezası aldığı iddia edildi. Cenk Hoca adlı fenomen ise Rum bir kadının Taner Tolga Tarlacı'ya iftira attığını söyledi: Kız bir gün 100 euro para istedi kendinden. 20 euro verdi, tartıştılar. Sonra 'Ben gidiyorum polise, tecavüz ettiğini söyleyeceğim' demiş…