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Giriş Tarihi: 11.09.2024 16:47 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 16:47

Survivor yarışması ile tanınmıştı! O yarışmacıya 18 yıl hapis cezası: ''Hayatı hapiste geçecek''

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği ekranların zorlu yarışması Survivor sezonlardır yayında. 2005 yılından bu yana yayımlanmaya devam eden yarışmadan çıkan pek çok yarışmacı izleyenler tarafından tanınmaya ve takip edilmeye devam ediyor. Kiminin oyunculuğa kiminin sosyal medya fenomenliğine yöneldiği o yarışmacılardan biri şok eden bir haberle gündemde. Survivor 2011 sezonunda yarışan o isim 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

Survivor yarışması ile tanınmıştı! O yarışmacıya 18 yıl hapis cezası: ’’Hayatı hapiste geçecek’’

TV8 ekranlarında yayımlanmaya devam eden ve yeni sezon başvurularını açan Survivor sezon öncesi şaşkınlığa uğratan bir haber ile gündemde. Yarışmanın ilk sezonlarından birinde yarışan ve sosyal medyada zaman zaman gündeme gelen yarışmacı hapis cezası ile karşı karşıya.

Survivor yarışması ile tanınmıştı! O yarışmacıya 18 yıl hapis cezası: ’’Hayatı hapiste geçecek’’

Survivor yarışmasıyla ünlenen Taner Tolga Tarlacı 2011 sezonunda yarışmacı olarak dikkat çekmesinin yanı sıra yarışma sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmişti.

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Survivor yarışması ile tanınmıştı! O yarışmacıya 18 yıl hapis cezası: ’’Hayatı hapiste geçecek’’

Paylaşımları ve davranışları tartışma yaratan o ismin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 18 yıl hapis cezası aldığı iddia ediliyor.

Türkiye'de karıştığı suçlar nedeniyle Kıbrıs'a giden Tarlacı ülkemizde de sık sık cezaevine gönderilmişti.

Survivor yarışması ile tanınmıştı! O yarışmacıya 18 yıl hapis cezası: ’’Hayatı hapiste geçecek’’

DARP, GASP, TACİZ...

Kıbrıs'taki bir sosyal medya fenomeni Cenk Hoca, darp, gasp, taciz gibi suçlamalarla Güney Kıbrıs'ta cezaevinde olan Tarlacı'nın olayı hakkında detayları paylaştı:

Survivor yarışması ile tanınmıştı! O yarışmacıya 18 yıl hapis cezası: ’’Hayatı hapiste geçecek’’

"Kız bir gün 100 euro para istedi kendinden. 20 euro verdi, tartıştılar. Sonra 'Ben gidiyorum polise, tecavüz ettiğini söyleyeceğim' demiş" şeklinde olayı anlatan ve iftira olduğunu söyleyen Cenk Hoca davanın sonuçlandığını aktardı.

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