Survivor yarışması ile tanınmıştı! O yarışmacıya 18 yıl hapis cezası: ’’Hayatı hapiste geçecek’’

TV8 ekranlarında yayımlanmaya devam eden ve yeni sezon başvurularını açan Survivor sezon öncesi şaşkınlığa uğratan bir haber ile gündemde. Yarışmanın ilk sezonlarından birinde yarışan ve sosyal medyada zaman zaman gündeme gelen yarışmacı hapis cezası ile karşı karşıya.