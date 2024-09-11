Giriş Tarihi: 11.09.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
16:47
Survivor yarışması ile tanınmıştı! O yarışmacıya 18 yıl hapis cezası: ''Hayatı hapiste geçecek''
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği ekranların zorlu yarışması Survivor sezonlardır yayında. 2005 yılından bu yana yayımlanmaya devam eden yarışmadan çıkan pek çok yarışmacı izleyenler tarafından tanınmaya ve takip edilmeye devam ediyor. Kiminin oyunculuğa kiminin sosyal medya fenomenliğine yöneldiği o yarışmacılardan biri şok eden bir haberle gündemde. Survivor 2011 sezonunda yarışan o isim 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı!