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SURVİVOR YUNUS EMRE KİMDİR? 2025 Survivor All Star yarışmacısı Yunus Emre Karabacak kaç yaşında, mesleği ne?
Giriş Tarihi: 04.02.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
12:34
Survivor 2025 kadrosuna yedeklerden dahil olan isimler bir bir belli oluyor. All Star ve Gönüller takımının yarıştığı yarışmaya bu hafta yedeklerden dahil olan isimlerden birisi de Yunus Emre Karabacak oldu. Yarışmanın takipçileri yarışmacının hayatını ve mesleğini araştırıyor. Peki, Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında, nereli?