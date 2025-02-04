SURVİVOR YUNUS EMRE KİMDİR? 2025 Survivor All Star yarışmacısı Yunus Emre Karabacak kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor 2025 tüm hızıyla devam ederken yarışmanın yeni bölümünde all star ve gönüller ekiplerine yeni isimler dahil oluyor. Yedek yarışmacı olarak dahil olan isimlerden bir tan esi de Yunus Emre Karabacak oldu. Peki, Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında, nereli?