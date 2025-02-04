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Haberler Yaşam SURVİVOR YUNUS EMRE KİMDİR? 2025 Survivor All Star yarışmacısı Yunus Emre Karabacak kaç yaşında, mesleği ne?
Giriş Tarihi: 04.02.2025 12:34 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 12:34

SURVİVOR YUNUS EMRE KİMDİR? 2025 Survivor All Star yarışmacısı Yunus Emre Karabacak kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor 2025 kadrosuna yedeklerden dahil olan isimler bir bir belli oluyor. All Star ve Gönüller takımının yarıştığı yarışmaya bu hafta yedeklerden dahil olan isimlerden birisi de Yunus Emre Karabacak oldu. Yarışmanın takipçileri yarışmacının hayatını ve mesleğini araştırıyor. Peki, Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR YUNUS EMRE KİMDİR? 2025 Survivor All Star yarışmacısı Yunus Emre Karabacak kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor 2025 tüm hızıyla devam ederken yarışmanın yeni bölümünde all star ve gönüller ekiplerine yeni isimler dahil oluyor. Yedek yarışmacı olarak dahil olan isimlerden bir tan esi de Yunus Emre Karabacak oldu. Peki, Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR YUNUS EMRE KİMDİR? 2025 Survivor All Star yarışmacısı Yunus Emre Karabacak kaç yaşında, mesleği ne?

YUNUS EMRE KARABACAK KİMDİR?

Yunus Emre Karabacak, 11 Şubat 1990 tarihinde Erzurum'da doğdu. Bursa'da yaşayan Yunus Emre, 20 senedir güreş yaptığını belirtti. Yıldızlar gençler Türkiye'de dereceleri olan Yunus Emre Karabacak'ın ayrıca Kırkpınar'da 3 kere dereceye girdi.

Yunus Emre Karabacak, liseyi Atatürk Anadolu lisesi spor bölümünde okudu. Balıkesir üniversitesi BESYO antrenörlük bölümünden mezun oldu.

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SURVİVOR YUNUS EMRE KİMDİR? 2025 Survivor All Star yarışmacısı Yunus Emre Karabacak kaç yaşında, mesleği ne?

2015'de üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu olan Yunus Emre Karabacak, Bursa Osmangazi spor kulübünde spor hayatına devam ediyor. 19 Kasım 2020 tarihinde Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden merhum güreşçi Reşit Karabacak'ın oğludur.

SURVİVOR YUNUS EMRE KİMDİR? 2025 Survivor All Star yarışmacısı Yunus Emre Karabacak kaç yaşında, mesleği ne?

REŞİT KARABACAK KİMDİR?

5 Temmuz 1954'te Erzurum'da doğan Türk güreşçi Reşit Karabacak, güreş sporuna 1973'te İzmir'de başladı. Balkan Oyunları, Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda birincilikleri ve Dünya Şampiyonası'nda dereceler elde eden Reşit Karabacak, Millî Takım antrenörlüğü de yaptı.

SURVİVOR YUNUS EMRE KİMDİR? 2025 Survivor All Star yarışmacısı Yunus Emre Karabacak kaç yaşında, mesleği ne?

İlk şampiyonluğunu güreşe başladıktan bir sene sonra serbest stilde Balkan birinciliği ile yaşayan Reşit Karabacak, arkasından Akdeniz ve Avrupa şampiyonu oldu.

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