Survivor’da bireysel dokunulmazlık kazananı açıklandı! 9 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor Türkiye 9 Haziran 2026 konseyinde eleme potasına giren yarışmacı merak konusu oldu. Haftanın kritik oyunları sonrası alınan kararlar, adadaki rekabeti daha da sert bir noktaya taşıyacak. Yarışmacılar arasında oluşan yeni denge, eleme sürecine dair tansiyonu yükseltti. Son bölümde yaşanan gelişmeler, yarışmanın gidişatını doğrudan etkileyen önemli anlar arasında yer aldı.