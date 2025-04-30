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SURVİVOR'DA BÜYÜK ELEME! 30 Nisan Survivor'da kim elendi, adaya veda eden isim kim?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
22:31
SURVİVOR'DA BÜYÜK ELEME! 30 Nisan Survivor'da kim elendi, adaya veda eden isim kim?
Survivor 2025 All Star Gönüllüler takımında bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Poyraz, Yusuf, Volkan ve Batuhan'ın potada yer aldığı gecede rekabet üst seviyedeydi. Bir önceki bölümde Hikmet ile Batuhan arasında yaşanan gerginlik dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, bu zorlu mücadelenin ardından adaya veda eden isim kim oldu?