Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SURVİVOR'DA BÜYÜK ELEME! 30 Nisan Survivor'da kim elendi, adaya veda eden isim kim?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 21:46 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 22:31

SURVİVOR'DA BÜYÜK ELEME! 30 Nisan Survivor'da kim elendi, adaya veda eden isim kim?

Survivor 2025 All Star Gönüllüler takımında bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Poyraz, Yusuf, Volkan ve Batuhan'ın potada yer aldığı gecede rekabet üst seviyedeydi. Bir önceki bölümde Hikmet ile Batuhan arasında yaşanan gerginlik dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, bu zorlu mücadelenin ardından adaya veda eden isim kim oldu?

SURVİVOR’DA BÜYÜK ELEME! 30 Nisan Survivor’da kim elendi, adaya veda eden isim kim?

Survivor 2025'in bu akşamki bölümünde bir yarışmacı adaya veda ediyor. Erkek yarışmacıların yer aldığı eleme potasında bu hafta son dörde Poyraz, Yusuf, Batuhan ve Volkan kaldı. Düello eşleşmeleri sonucunda iki isim karşı karşıya geldi ve heyecan dolu mücadele sonunda bir yarışmacı Survivor macerasını noktaladı. Peki, bu akşam Survivor'dan elenen isim kim oldu? İşte detaylar...

SURVİVOR’DA BÜYÜK ELEME! 30 Nisan Survivor’da kim elendi, adaya veda eden isim kim?

DÜELLOLAR TAMAMLANDI

Düellolar Poyraz ve Yusuf ile Batuhan ve Volkan arasında gerçekleşiyor. Finalde, sona kalanlar ise POYRAZ ve VOLKAN oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SURVİVOR’DA BÜYÜK ELEME! 30 Nisan Survivor’da kim elendi, adaya veda eden isim kim?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

30 Nisan Survivor'da elenen isim belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

SURVİVOR’DA BÜYÜK ELEME! 30 Nisan Survivor’da kim elendi, adaya veda eden isim kim?

BATUHAN KARACAKAYA ELENECEK Mİ?
Şu an için Batuhan Karacakaya'nın yarışmadan kesin olarak elendiği veya diskalifiye olduğu hakkında resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamalar ve ailenin tutumu dikkate alındığında, bu konuda birkaç gün içerisinde kesin bir açıklama yapılması bekleniyor.

SURVİVOR’DA BÜYÜK ELEME! 30 Nisan Survivor’da kim elendi, adaya veda eden isim kim?