SURVİVOR’DA BÜYÜK ELEME! 30 Nisan Survivor’da kim elendi, adaya veda eden isim kim?

BATUHAN KARACAKAYA ELENECEK Mİ?

Şu an için Batuhan Karacakaya'nın yarışmadan kesin olarak elendiği veya diskalifiye olduğu hakkında resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamalar ve ailenin tutumu dikkate alındığında, bu konuda birkaç gün içerisinde kesin bir açıklama yapılması bekleniyor.