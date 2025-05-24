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Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 24 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 24.05.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
20:40
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 24 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?
Survivor'da finale sayılı gün kaldı. Geride kalan eleme gecesinin ardından haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için heyecan dorukta. Survivor'da dün gerçekleşen elemede adaya veda eden isim Dilşah olmuştu. Şimdi ise yeni bir eleme adayı bu akşam gerçekleşecek oyun sonrasında netleşecek. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 24 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? İşte, detaylar...