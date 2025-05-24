Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 24 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

Survivor'da heyecan dorukta! Tüm hafta boyunca gerçekleşecek dokunulmazlık oyunlarının ilki bugün gerçekleşiyor. Oyun sonunda kaybeden takım bir eleme adayı belirleyecek ve tüm haftanın sonunda eleme adayları düelloda adada kalma mücadelesi verecek. Peki, 24 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?