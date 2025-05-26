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SURVİVOR'DA ELEME ADAYI AÇIKLANIYOR! 26 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
22:56
SURVİVOR'DA ELEME ADAYI AÇIKLANIYOR! 26 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?
Survivor'da büyük finale doğru geri sayım sürerken, haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesi bu akşam TV8'de ekrana geliyor. Eleme adaylarının netleşeceği kritik karşılaşmada, yarışmacılar adada kalabilmek için tüm güçlerini ortaya koyuyor. Kıyasıya geçen oyunlarla Aycan ve Sema'nın yanında eleme potasına gidecik kişi belli olacak.Peki, TV8 ile Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?