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Haberler Yaşam SURVİVOR'DA ELEME ADAYI AÇIKLANIYOR! 26 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 22:56 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 22:56

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI AÇIKLANIYOR! 26 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor'da büyük finale doğru geri sayım sürerken, haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesi bu akşam TV8'de ekrana geliyor. Eleme adaylarının netleşeceği kritik karşılaşmada, yarışmacılar adada kalabilmek için tüm güçlerini ortaya koyuyor. Kıyasıya geçen oyunlarla Aycan ve Sema'nın yanında eleme potasına gidecik kişi belli olacak.Peki, TV8 ile Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI AÇIKLANIYOR! 26 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor 2025'te 26 Mayıs günü oynanan haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesi büyük bir rekabete sahne oldu. Parkurda üstünlük kurmak için tüm güçlerini ortaya koyan takımlardan biri kritik dokunulmazlığı kazanarak konsey öncesi rahat bir nefes aldı. Mağlup olan ekip ise bir yarışmacıyı daha eleme potasına göndermek zorunda kaldı. Peki, Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, potaya giren isim kim oldu?

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI AÇIKLANIYOR! 26 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın son dokunulmazlık oyunu takımlar arasında devam ediyor. Dokunulmazlığı kazanan takım belli olunca yer vereceğiz.

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SURVİVOR’DA ELEME ADAYI AÇIKLANIYOR! 26 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden takım arasından haftanın son eleme adayı belli olduğunda haberimize eklenecektir.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI AÇIKLANIYOR! 26 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI

1-AYCAN

2-SEMA

3-

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI AÇIKLANIYOR! 26 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?