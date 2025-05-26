SURVİVOR’DA ELEME ADAYI AÇIKLANIYOR! 26 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor 2025'te 26 Mayıs günü oynanan haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesi büyük bir rekabete sahne oldu. Parkurda üstünlük kurmak için tüm güçlerini ortaya koyan takımlardan biri kritik dokunulmazlığı kazanarak konsey öncesi rahat bir nefes aldı. Mağlup olan ekip ise bir yarışmacıyı daha eleme potasına göndermek zorunda kaldı. Peki, Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, potaya giren isim kim oldu?