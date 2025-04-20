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Haberler Yaşam SURVİVOR'DA ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! 20 Nisan Survivor All Star ilk eleme adayı kim oldu,hangi takım dokunulmazlığı kazandı?
Giriş Tarihi: 20.04.2025 21:23 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 21:23

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! 20 Nisan Survivor All Star ilk eleme adayı kim oldu,hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

Survivor'da kritik dokunulmazlık mücadeleleri hız kesmeden sürüyor. Bu hafta yarışmaya veda edecek isim kadınlar arasından seçilecek. Nefes kesen rekabetin ardından ilk eleme adayı belirleniyor. Heyecan dolu oyunun ardından dokunulmazlığı kimin kazandığı ve eleme potasına kimin girdiği izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. 20 Nisan 2025 tarihli bölümde yaşanan gelişmeler ve detaylar da gündemdeki yerini aldı. Peki, Survivor ilk eleme adayı kim oldu, hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! 20 Nisan Survivor All Star ilk eleme adayı kim oldu,hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

Survivor All Star'da kadınlar haftası heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için kırmızı ve mavi takım bir kez daha parkurda karşı karşıya geliyor. Son bölümde Türkiye ödülünü kazanan yarışmacıların İstanbul'daki anları ekrana gelirken, izleyiciler dokunulmazlığı hangi takımın aldığına odaklandı. Peki, 20 Nisan Pazar Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! 20 Nisan Survivor All Star ilk eleme adayı kim oldu,hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM ALDI?

Yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu tüm heyecanıyla sürüyor. Kazanan takım belli olduğunda güncel bilgiler haberimize dahil edilecektir.

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SURVİVOR’DA ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! 20 Nisan Survivor All Star ilk eleme adayı kim oldu,hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

SURVİVOR'DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden takım içerisinden bir yarışmacı eleme potasına gönderilecek. Aday netleştiğinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! 20 Nisan Survivor All Star ilk eleme adayı kim oldu,hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

SURVİVOR ERKEKLER HAFTASINDA ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Volkan

Sedat

Poyraz

Batuhan Gökgöz

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! 20 Nisan Survivor All Star ilk eleme adayı kim oldu,hangi takım dokunulmazlığı kazandı?