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SURVİVOR'DA ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! 20 Nisan Survivor All Star ilk eleme adayı kim oldu,hangi takım dokunulmazlığı kazandı?
Giriş Tarihi: 20.04.2025 21:23
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
21:23
SURVİVOR'DA ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! 20 Nisan Survivor All Star ilk eleme adayı kim oldu,hangi takım dokunulmazlığı kazandı?
Survivor'da kritik dokunulmazlık mücadeleleri hız kesmeden sürüyor. Bu hafta yarışmaya veda edecek isim kadınlar arasından seçilecek. Nefes kesen rekabetin ardından ilk eleme adayı belirleniyor. Heyecan dolu oyunun ardından dokunulmazlığı kimin kazandığı ve eleme potasına kimin girdiği izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. 20 Nisan 2025 tarihli bölümde yaşanan gelişmeler ve detaylar da gündemdeki yerini aldı. Peki, Survivor ilk eleme adayı kim oldu, hangi takım dokunulmazlığı kazandı?