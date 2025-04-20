SURVİVOR’DA ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! 20 Nisan Survivor All Star ilk eleme adayı kim oldu,hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

Survivor All Star'da kadınlar haftası heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için kırmızı ve mavi takım bir kez daha parkurda karşı karşıya geliyor. Son bölümde Türkiye ödülünü kazanan yarışmacıların İstanbul'daki anları ekrana gelirken, izleyiciler dokunulmazlığı hangi takımın aldığına odaklandı. Peki, 20 Nisan Pazar Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?