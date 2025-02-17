SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU? "Efecan Adem kavgası damga vurdu!" 17 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşiyor. Eleme gecesinde Serenay adaya veda ederek serüvenini noktalarken, Doğuş ilk eleme adayı olarak belirlenmişti. Yeni bölümde yarışmacılar, dokunulmazlığı elde edebilmek için kıyasıya bir rekabetin içine girecek. Peki, 17 Şubat dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu?