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SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU? "Efecan Adem kavgası damga vurdu!" 17 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?
Giriş Tarihi: 17.02.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
21:58
SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU? "Efecan Adem kavgası damga vurdu!" 17 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?
TV8 ekranlarında Survivor dokunulmazlık heyecanı hız kesmeden devam ediyor. All Star ve Gönüllüler takımları, yeni bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Dokunulmazlığı kaybeden ekip, ada konseyinde oylamaya giderek eleme potasına girecek ikinci ismi belirleyecek. Peki, 17 Şubat Pazartesi dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı,eleme adayı kim oldu? İşte günün oyununa dair detaylar...