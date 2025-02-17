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Haberler Yaşam SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU? "Efecan Adem kavgası damga vurdu!" 17 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?
Giriş Tarihi: 17.02.2025 21:57 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 21:58

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU? "Efecan Adem kavgası damga vurdu!" 17 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

TV8 ekranlarında Survivor dokunulmazlık heyecanı hız kesmeden devam ediyor. All Star ve Gönüllüler takımları, yeni bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Dokunulmazlığı kaybeden ekip, ada konseyinde oylamaya giderek eleme potasına girecek ikinci ismi belirleyecek. Peki, 17 Şubat Pazartesi dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı,eleme adayı kim oldu? İşte günün oyununa dair detaylar...

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU? Efecan Adem kavgası damga vurdu! 17 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşiyor. Eleme gecesinde Serenay adaya veda ederek serüvenini noktalarken, Doğuş ilk eleme adayı olarak belirlenmişti. Yeni bölümde yarışmacılar, dokunulmazlığı elde edebilmek için kıyasıya bir rekabetin içine girecek. Peki, 17 Şubat dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu?

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU? Efecan Adem kavgası damga vurdu! 17 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

17 ŞUBAT SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık mücadelesinin galibi henüz netleşmedi. Sonuçlar belli olduğunda, kazanan takıma dair detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

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SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU? Efecan Adem kavgası damga vurdu! 17 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında yer vereceğiz.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU? Efecan Adem kavgası damga vurdu! 17 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk eleme adayı mavi takımdan Doğuş oldu.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU? Efecan Adem kavgası damga vurdu! 17 Şubat Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Düello karşılaşmaları sonrası adaya veda eden isim belli oldu. 16 Şubat Pazar elenen yarışmacı Serenay Aktaş oldu.

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