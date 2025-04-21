SURVİVOR’DA ELEME HEYECANI! 21 Nisan Pazartesi Survivor’da kim elendi, adaya veda eden isim kim oldu?

Survivor All Star'da eleme hattına düşen Volkan, Sedat, Poyraz ve Batuhan Gökgöz, adada kalmak için kıyasıya bir mücadele verecek. Yeni bölümde gerçekleşecek düelloda, dört isimden biri hayallerine veda etmek zorunda kalacak. Peki, 21 Nisan Pazartesi Survivor'da kim elendi, adaya veda eden isim kim oldu?