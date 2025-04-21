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Haberler Yaşam SURVİVOR'DA ELEME HEYECANI! 21 Nisan Pazartesi Survivor’da kim elendi, adaya veda eden isim kim oldu?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 21:35 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 21:35

SURVİVOR'DA ELEME HEYECANI! 21 Nisan Pazartesi Survivor’da kim elendi, adaya veda eden isim kim oldu?

TV8'in yarışması Survivor All Star'da rekabet, eleme düellosuyla doruk noktasına ulaşıyor. Potadaki yarışmacılar, final etabında adada kalabilmek adına zorlu bir performans sergileyecek. Kazanamayan isim, yarışmaya veda ederek adaya son kez bakacak. Eleme düellosundaki eşleşmeler ve yaşanan mücadeleler izleyiciler tarafından takip ediliyor. Peki, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü Survivor'da kim elendi, kim adaya veda etti?

SURVİVOR’DA ELEME HEYECANI! 21 Nisan Pazartesi Survivor’da kim elendi, adaya veda eden isim kim oldu?

Survivor All Star'da eleme hattına düşen Volkan, Sedat, Poyraz ve Batuhan Gökgöz, adada kalmak için kıyasıya bir mücadele verecek. Yeni bölümde gerçekleşecek düelloda, dört isimden biri hayallerine veda etmek zorunda kalacak. Peki, 21 Nisan Pazartesi Survivor'da kim elendi, adaya veda eden isim kim oldu?

SURVİVOR’DA ELEME HEYECANI! 21 Nisan Pazartesi Survivor’da kim elendi, adaya veda eden isim kim oldu?

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da yarışmaya veda eden isim henüz açıklanmadı. Eleme düellosunun final etabında kalan son iki yarışmacıdan biri, bu akşam adaya veda eden son isim olarak netleşecek.

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SURVİVOR’DA ELEME HEYECANI! 21 Nisan Pazartesi Survivor’da kim elendi, adaya veda eden isim kim oldu?

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Volkan

Sedat

Poyraz

Batuhan Gökgöz

SURVİVOR’DA ELEME HEYECANI! 21 Nisan Pazartesi Survivor’da kim elendi, adaya veda eden isim kim oldu?

SURVİVOR ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ

Poyraz-Batuhan

Volkan-Sedat

SURVİVOR’DA ELEME HEYECANI! 21 Nisan Pazartesi Survivor’da kim elendi, adaya veda eden isim kim oldu?

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