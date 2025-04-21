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SURVİVOR'DA ELEME HEYECANI! 21 Nisan Pazartesi Survivor’da kim elendi, adaya veda eden isim kim oldu?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
21:35
SURVİVOR'DA ELEME HEYECANI! 21 Nisan Pazartesi Survivor’da kim elendi, adaya veda eden isim kim oldu?
TV8'in yarışması Survivor All Star'da rekabet, eleme düellosuyla doruk noktasına ulaşıyor. Potadaki yarışmacılar, final etabında adada kalabilmek adına zorlu bir performans sergileyecek. Kazanamayan isim, yarışmaya veda ederek adaya son kez bakacak. Eleme düellosundaki eşleşmeler ve yaşanan mücadeleler izleyiciler tarafından takip ediliyor. Peki, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü Survivor'da kim elendi, kim adaya veda etti?