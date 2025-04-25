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SURVİVOR'DA ELEME HEYECANI! 25 Nisan Cuma Survivor’da kim elendi, hangi isim adaya veda etti?
Giriş Tarihi: 25.04.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025
22:01
SURVİVOR'DA ELEME HEYECANI! 25 Nisan Cuma Survivor’da kim elendi, hangi isim adaya veda etti?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da kadın yarışmacılar arasındaki düello heyecanı başladı. Eleme potasında bulunan Yağmur, Pınar, Sevgi ve Meryem adada kalabilmek için parkura çıkacak. Düellonun final karşılaşmasını kaybeden isim, Survivor'a veda ederek yarışmadan elenecek. Peki, 25 Nisan Cuma Survivor'da kim elendi, hangi isim adaya veda etti?