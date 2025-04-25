SURVİVOR’DA ELEME HEYECANI! 25 Nisan Cuma Survivor’da kim elendi, hangi isim adaya veda etti?

Survivor All Star'da eleme heyecanı bu akşamki düello ile zirveye ulaşıyor. Potadaki yarışmacılar, adada kalabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Parkurda sergilenen performanslar sonrasında, bir yarışmacı hayallerine veda edecek. Mücadelenin oldukça çekişmeli geçmesi beklenirken, eşleşmeler de netleşti. Peki, 25 Nisan Cuma Survivor'da elenen isim kim oldu, adaya hangi yarışmacı veda etti?