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Haberler Yaşam SURVİVOR'DA ELEME HEYECANI! 25 Nisan Cuma Survivor’da kim elendi, hangi isim adaya veda etti?
Giriş Tarihi: 25.04.2025 22:01 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 22:01

SURVİVOR'DA ELEME HEYECANI! 25 Nisan Cuma Survivor’da kim elendi, hangi isim adaya veda etti?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da kadın yarışmacılar arasındaki düello heyecanı başladı. Eleme potasında bulunan Yağmur, Pınar, Sevgi ve Meryem adada kalabilmek için parkura çıkacak. Düellonun final karşılaşmasını kaybeden isim, Survivor'a veda ederek yarışmadan elenecek. Peki, 25 Nisan Cuma Survivor'da kim elendi, hangi isim adaya veda etti?

SURVİVOR’DA ELEME HEYECANI! 25 Nisan Cuma Survivor’da kim elendi, hangi isim adaya veda etti?

Survivor All Star'da eleme heyecanı bu akşamki düello ile zirveye ulaşıyor. Potadaki yarışmacılar, adada kalabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Parkurda sergilenen performanslar sonrasında, bir yarışmacı hayallerine veda edecek. Mücadelenin oldukça çekişmeli geçmesi beklenirken, eşleşmeler de netleşti. Peki, 25 Nisan Cuma Survivor'da elenen isim kim oldu, adaya hangi yarışmacı veda etti?

SURVİVOR’DA ELEME HEYECANI! 25 Nisan Cuma Survivor’da kim elendi, hangi isim adaya veda etti?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Yağmur

Pınar

Sevgi

Meryem

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SURVİVOR’DA ELEME HEYECANI! 25 Nisan Cuma Survivor’da kim elendi, hangi isim adaya veda etti?

SURVİVOR ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

Sevgi-Pınar

Meryem-Yağmur

SURVİVOR’DA ELEME HEYECANI! 25 Nisan Cuma Survivor’da kim elendi, hangi isim adaya veda etti?

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor All Star'da adaya veda edecek isim henüz netlik kazanmadı. Eleme turunun finalinde karşı karşıya gelen iki yarışmacıdan biri yarışmaya veda edecek. Kaybeden yarışmacı belli olduğunda detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR’DA ELEME HEYECANI! 25 Nisan Cuma Survivor’da kim elendi, hangi isim adaya veda etti?

SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor'da geçen haftaki erkek elemesinde adaya veda eden isim Batuhan Gökgöz oldu.