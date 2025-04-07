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Survivor'da iletişim gecesi! TV8 ile 7 Nisan Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 07.04.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
21:47
Survivor'da iletişim gecesi! TV8 ile 7 Nisan Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?
Survivor 2025'te duygu yüklü anların yaşandığı iletişim oyunu ekranlara gel'yor. 7 Nisan Pazartesi akşamı oynanan oyunda takımlar, sevdikleriyle mesajlaşma şansı yakalayabilmek için kıyasıya mücadele ed'yor. Kazanan takım, iletişim ödülüyle moral bulurken, izleyiciler de yarışmacıların aileleriyle olan duygusal anlarına tanıklık edecek. Peki, Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?