Survivor’da iletişim gecesi! TV8 ile 7 Nisan Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da bu akşam iletişim oyunu heyecanı yaşanıyor. Yarışmacıların ailelerinden gelen mesajlara ulaşabilmek için çıktıkları zorlu mücadele, ekran başındaki izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. Peki, TV8 ile 7 Nisan Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı, hangi takım? İşte, detaylar...