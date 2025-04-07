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Haberler Yaşam Survivor'da iletişim gecesi! TV8 ile 7 Nisan Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 07.04.2025 21:47 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 21:47

Survivor'da iletişim gecesi! TV8 ile 7 Nisan Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2025'te duygu yüklü anların yaşandığı iletişim oyunu ekranlara gel'yor. 7 Nisan Pazartesi akşamı oynanan oyunda takımlar, sevdikleriyle mesajlaşma şansı yakalayabilmek için kıyasıya mücadele ed'yor. Kazanan takım, iletişim ödülüyle moral bulurken, izleyiciler de yarışmacıların aileleriyle olan duygusal anlarına tanıklık edecek. Peki, Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?

Survivor’da iletişim gecesi! TV8 ile 7 Nisan Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da bu akşam iletişim oyunu heyecanı yaşanıyor. Yarışmacıların ailelerinden gelen mesajlara ulaşabilmek için çıktıkları zorlu mücadele, ekran başındaki izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. Peki, TV8 ile 7 Nisan Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı, hangi takım? İşte, detaylar...

Survivor’da iletişim gecesi! TV8 ile 7 Nisan Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da iletişim oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Ödül oyununu kazanan takım sevdiklerini arayarak hasret giderebilecek.

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Survivor’da iletişim gecesi! TV8 ile 7 Nisan Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler oldu.

Survivor’da iletişim gecesi! TV8 ile 7 Nisan Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR'DA ELEME POTASINDA KİM VAR?

  • Asena
Survivor’da iletişim gecesi! TV8 ile 7 Nisan Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da eleme düellosunu kaybeden Yunus Emre Karabacak adaya veda ederek, elenen son isim oldu.