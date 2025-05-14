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ŞAŞIRTAN ELEME! Survivor kim elendi? 14 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
23:43
ŞAŞIRTAN ELEME! Survivor kim elendi? 14 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
Survivor 2025'te eleme heyecanı kritik bir düelloyla devam ediyor. Yağmur ve Sevgi arasında gerçekleşecek eleme oyunu sonrası adaya veda edecek yarışmacı netleşecek. Elemenin hemen ardından gözler haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununa çevrilecek. İki takım parkurda bir kez daha karşı karşıya gelirken, kaybeden ekip bir yarışmacıyı daha potaya göndermek zorunda kalacak. Peki, Survivor kim elendi, üçüncü dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, yeni eleme adayı kim oldu? İşte merak edilen gelişmeler...