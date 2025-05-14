ŞAŞIRTAN ELEME! Survivor kim elendi? 14 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor 2025'te nefesler tutuldu, eleme heyecanı bu kez Yağmur ve Sevgi arasında yaşanıyor. Zorlu düello sonrası adaya veda edecek yarışmacı netlik kazanacak. Elemenin ardından gözler haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununa çevrilecek. Takımlar parkurda bir kez daha kıyasıya mücadele edecek. Kazanan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden ekipten bir isim daha potaya gidecek. Peki, 14 Mayıs Survivor'da adaya kim veda etti, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?