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Haberler Yaşam ŞAŞIRTAN ELEME! Survivor kim elendi? 14 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 23:41 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 23:43

ŞAŞIRTAN ELEME! Survivor kim elendi? 14 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor 2025'te eleme heyecanı kritik bir düelloyla devam ediyor. Yağmur ve Sevgi arasında gerçekleşecek eleme oyunu sonrası adaya veda edecek yarışmacı netleşecek. Elemenin hemen ardından gözler haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununa çevrilecek. İki takım parkurda bir kez daha karşı karşıya gelirken, kaybeden ekip bir yarışmacıyı daha potaya göndermek zorunda kalacak. Peki, Survivor kim elendi, üçüncü dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, yeni eleme adayı kim oldu? İşte merak edilen gelişmeler...

ŞAŞIRTAN ELEME! Survivor kim elendi? 14 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor 2025'te nefesler tutuldu, eleme heyecanı bu kez Yağmur ve Sevgi arasında yaşanıyor. Zorlu düello sonrası adaya veda edecek yarışmacı netlik kazanacak. Elemenin ardından gözler haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununa çevrilecek. Takımlar parkurda bir kez daha kıyasıya mücadele edecek. Kazanan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden ekipten bir isim daha potaya gidecek. Peki, 14 Mayıs Survivor'da adaya kim veda etti, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

ŞAŞIRTAN ELEME! Survivor kim elendi? 14 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ 14 MAYIS 2025?

Yağmur ve Sevgi arasında oynanan düello oyunu sonrası elenen isim Yağmur Banda oldu.

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ŞAŞIRTAN ELEME! Survivor kim elendi? 14 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kazanan isim belli olunca haberimize eklenecektir.

ŞAŞIRTAN ELEME! Survivor kim elendi? 14 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM SEÇİLDİ?

Dokunulmazlığı kaybeden takım arasından haftanın üçüncü eleme adayı seçilecek.

ŞAŞIRTAN ELEME! Survivor kim elendi? 14 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR BU HAFTA ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Potaya giden ilk isim Sedat Kapurtu olmuştu. Dün akşam eleme konseyi yapılmadı.