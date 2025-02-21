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Haberler Yaşam SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? Survivor All Star 21 Şubat dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu?
Giriş Tarihi: 21.02.2025 21:33 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 21:33

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? Survivor All Star 21 Şubat dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu?

Survivor All Star'da heyecan dorukta dün yarım kalan düello mücadelesi bugün gerçekleşecek.Yeni bölümde, kadınlar haftasında Gönüllüler ve All Star takımları dokunulmazlık için mücadele edecek. Ardından eleme düellosu yaşanacak. Potadaki Efecan ve Mehmet adada kalmak için karşı karşıya gelecek. Peki, 21 Şubat 2025 Survivor'da kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte detaylar

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ? Survivor All Star 21 Şubat dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu?

Survivor'da eleme heyecanı! Bu akşam bir yarışmacı adaya veda ederek hayallerine nokta koyacak. Eleme düellosu öncesinde takımlar, haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Kaybeden ekip, haftanın ilk eleme adayını belirleyecek. Peki, Survivor'da kim elendi, kim potaya girdi?

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ? Survivor All Star 21 Şubat dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık mücadelesinin galibi henüz netleşmedi. Sonuçlar açıklandığında yer vereceğiz.

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SURVİVOR’DA KİM ELENDİ? Survivor All Star 21 Şubat dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında yer vereceğiz.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ? Survivor All Star 21 Şubat dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2025'te düello gecesinde ilk etabı Poyraz ve Yunus Emre kazandı. Finalde ise eleme mücadelesi Mehmet ve Efecan arasında olacak. Henüz elenen belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ? Survivor All Star 21 Şubat dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu?
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