SURVİVOR’DA KİM ELENDİ? Survivor All Star 21 Şubat dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu?

Survivor'da eleme heyecanı! Bu akşam bir yarışmacı adaya veda ederek hayallerine nokta koyacak. Eleme düellosu öncesinde takımlar, haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Kaybeden ekip, haftanın ilk eleme adayını belirleyecek. Peki, Survivor'da kim elendi, kim potaya girdi?