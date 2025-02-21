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SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? Survivor All Star 21 Şubat dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu?
Giriş Tarihi: 21.02.2025 21:33
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
21:33
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? Survivor All Star 21 Şubat dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu?
Survivor All Star'da heyecan dorukta dün yarım kalan düello mücadelesi bugün gerçekleşecek.Yeni bölümde, kadınlar haftasında Gönüllüler ve All Star takımları dokunulmazlık için mücadele edecek. Ardından eleme düellosu yaşanacak. Potadaki Efecan ve Mehmet adada kalmak için karşı karşıya gelecek. Peki, 21 Şubat 2025 Survivor'da kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte detaylar