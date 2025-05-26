SURVİVOR’DA ŞAŞIRTAN ELEME ADAYI! 25 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu,hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

Survivor 2025'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu kıyasıya bir mücadeleye sahne olurken, kaybeden takım bir yarışmacıyı daha eleme potasına gönderecek. Peki 25 Mayıs tarihli dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, hangi isim eleme adayı oldu?