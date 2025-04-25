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SUSTALI CEYLAN 5.BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: ATV ile Sustalı Ceylan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 25.04.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025
23:09
SUSTALI CEYLAN 5.BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: ATV ile Sustalı Ceylan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?
ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sustalı Ceylan 5. bölüm fragmanı merak konusu oldu. Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün başrollerinde yer aldığı dizide, her yeni bölümle izleyicilere temposu yüksek bir hikâye sunuluyor. Son bölümü izleyen dizi tutkunları, yeni bölümde neler yaşanacağını öğrenmek için fragman arayışına girdi. Peki, Sustalı Ceylan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar…