Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SUSTALI CEYLAN 7.BÖLÜM FRAGMANI: ATV ile Sustalı Ceylan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 02.05.2025 22:23 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 22:23

SUSTALI CEYLAN 7.BÖLÜM FRAGMANI: ATV ile Sustalı Ceylan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

ATV ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi edinen Sustalı Ceylan dizisinin 7. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün paylaştığı dizi, her hafta artan heyecanıyla dikkat çekiyor. Son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyen yapımın tutkunları, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri öğrenmek için fragmanı araştırmaya başladı. Peki, Sustalı Ceylan'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SUSTALI CEYLAN 7.BÖLÜM FRAGMANI: ATV ile Sustalı Ceylan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Sustalı Ceylan dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün paylaştığı dizi, son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlemişti. Şimdi ise diziseverler, 7. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Yeni bölümde neler olacağına dair ipuçları arayan izleyiciler, tanıtım videosunu dört gözle bekliyor. Peki, Sustalı Ceylan'ın 7. bölüm fragmanı paylaşıldı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

SUSTALI CEYLAN 7.BÖLÜM FRAGMANI: ATV ile Sustalı Ceylan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

SUSTALI CEYLAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Cuma akşamı ATV ekranlarında ekrana gelen Sustalı Ceylan, izleyiciyi ekran başına kilitledi. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise merak konusu oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz:

SUSTALI CEYLAN YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SUSTALI CEYLAN 7.BÖLÜM FRAGMANI: ATV ile Sustalı Ceylan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bekri'nin acımasız güven testini geçen Ceylan, ilk görevi sırasında Bekri'nin iş birliği yaptığı kişilere ilişkin şüpheli bir detay fark eder.

SUSTALI CEYLAN 7.BÖLÜM FRAGMANI: ATV ile Sustalı Ceylan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Yeni işinin yüzleştiği tehlikeleri nedeniyle kararından vazgeçip yol yakınken dönmek istese de artık çok geçtir. Yusuf'u kurtarmak için bulaştığı bu karanlık dünya Ceylan'ı her adımda daha da içine çeker.

SUSTALI CEYLAN 7.BÖLÜM FRAGMANI: ATV ile Sustalı Ceylan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Geçmişin ağır yükü altında her gün biraz daha ezilen Ferhat ise; Bekri'nin azılı düşmanı Hayalet'in, yıllardır aradığı kardeşi olup olmadığı ile ilgili gerçeğin peşindedir.