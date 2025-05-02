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SUSTALI CEYLAN 7.BÖLÜM FRAGMANI: ATV ile Sustalı Ceylan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 02.05.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
22:23
SUSTALI CEYLAN 7.BÖLÜM FRAGMANI: ATV ile Sustalı Ceylan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?
ATV ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi edinen Sustalı Ceylan dizisinin 7. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün paylaştığı dizi, her hafta artan heyecanıyla dikkat çekiyor. Son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyen yapımın tutkunları, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri öğrenmek için fragmanı araştırmaya başladı. Peki, Sustalı Ceylan'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?