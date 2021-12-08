Swap nedir, ne demektir? Swap anlaşması nedir, ne işe yarar?

SWAP NEDİR?

Swap ne demek sorusuna cevap olarak;

"Swap" kelimesi, TDK'ya göre; "değiştirmek" veya "takas etmek" anlamlarına gelir. Swap kelimesi de çoğunlukla, finansal açıdan; değiştirmek ve takas etmek anlamlarında kullanılır. Finans dünyasında, iki tarafın finansal araçlarını takas ettikleri bir sözleşme olarak nitelendirilebilir.

Swap, nakit akışını değiştirmek için yapılacak tüm finansal anlaşmalar olarak da açıklanabilir. Çünkü iki tarafın arasında sabit veya değişken faiz oranlı ödemeler söz konusudur. Bu ödemeler, belirli bir süre boyunca; döviz swap işlemlerince değiştirilir ve de taraflar arasında sözleşme ile işlemler gerçekleştirilir.

Swaplar; döviz kurlarına, faiz oranlarına, hisse senedi endekslerine ve emtia fiyatlarına göre işlem görebilmektedir. Çoğu opsiyonlardan ve vadeli işlem sözleşmelerinden farklı olarak swap, borsada işlem gören bir enstrüman değildir. Bunun yerine swap, tezgah üstü piyasalarda işlem görmekte olan bir sözleşmedir. Döviz swapı veya faiz swapı işlemleri, piyasada en yaygın karşılaşılan swap türleridir.