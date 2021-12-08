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Haberler Yaşam Swap nedir, ne demektir? Swap anlaşması nedir, ne işe yarar?
Giriş Tarihi: 08.12.2021 13:30 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 14:05

Swap nedir, ne demektir? Swap anlaşması nedir, ne işe yarar?

Finansal işlemler için kullanılan terimlerden biri olan Swap kelimesinin anlamı merak ediliyor. Son olarak Katar Merkez Bankası ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) arasındaki para birimi swap anlaşması uzatıldı. İki ülkenin dışişleri bakanlıklarından yaptığı ortak açıklama sonrası Swap anlaşması nedir, swap ne demek sorusuna yanıt aranıyor. Peki Swap anlaşması nedir, ne işe yarar? Swap nedir, ne demek? İşte yanıtı…

Swap anlaşması nedir, ne işe yarar? Swap nedir, ne demek?

Swap anlaşması nedir, swap nedir sorusunun yanıtı binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. TDK'ya göre; değiştirmek ya da takas etmek anlamına gelen swap kelimesi vatandaşlar tarafından merak konusu haline geliyor. Piyasalardaki swap işlemleri, farklı faiz türlerine sahip olan borçların birbirleriyle değişimi olarak tanımlanabilir. Buna göre; Swap anlaşması nedir, ne işe yarar? Swap nedir, ne demek?

Swap anlaşması nedir, ne işe yarar? Swap nedir, ne demek?

SWAP NEDİR?

Swap ne demek sorusuna cevap olarak;

"Swap" kelimesi, TDK'ya göre; "değiştirmek" veya "takas etmek" anlamlarına gelir. Swap kelimesi de çoğunlukla, finansal açıdan; değiştirmek ve takas etmek anlamlarında kullanılır. Finans dünyasında, iki tarafın finansal araçlarını takas ettikleri bir sözleşme olarak nitelendirilebilir.

Swap, nakit akışını değiştirmek için yapılacak tüm finansal anlaşmalar olarak da açıklanabilir. Çünkü iki tarafın arasında sabit veya değişken faiz oranlı ödemeler söz konusudur. Bu ödemeler, belirli bir süre boyunca; döviz swap işlemlerince değiştirilir ve de taraflar arasında sözleşme ile işlemler gerçekleştirilir.

Swaplar; döviz kurlarına, faiz oranlarına, hisse senedi endekslerine ve emtia fiyatlarına göre işlem görebilmektedir. Çoğu opsiyonlardan ve vadeli işlem sözleşmelerinden farklı olarak swap, borsada işlem gören bir enstrüman değildir. Bunun yerine swap, tezgah üstü piyasalarda işlem görmekte olan bir sözleşmedir. Döviz swapı veya faiz swapı işlemleri, piyasada en yaygın karşılaşılan swap türleridir.

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Swap anlaşması nedir, ne işe yarar? Swap nedir, ne demek?

SWAP ANLAŞMASI NEDİR?

Piyasalardaki swap işlemleri, farklı faiz türlerine sahip olan borçların birbirleriyle değişimi olarak tanımlanabilir. Swap; genelde faiz oranlarına, hisse senedi endekslerine veya döviz kurlarına bağlı olarak işlem görür. Swap işlemleri, kısa zaman içerisinde; en çok kullanımda olan finans işlemlerinden birisi haline gelmiştir.

Swap oranları, bir kişinin; kısa vadeli piyasalar karşısında talep ettiği sabit oranlardır. Swap oranları, piyasada birbirinden farklı swap türlerine uygulanmaktadır.

Swap anlaşması nedir, ne işe yarar? Swap nedir, ne demek?
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