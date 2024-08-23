Giriş Tarihi: 23.08.2024 23:57
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
23:58
Tabii premium | Tabii ücretli mi ücretsiz mi, özellikleri neler, kaç TL? İşte, üyelik ekran bilgisi!
Bir yılı aşkın bir süre önce yayın hayatına başlayan dijital platform Tabii UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçlarına ev sahipliği yapıyor. TRT'nin dijital platformu Tabii Premium özellikleriyle kullanıcılara sunuldu. Peki, TRT'nin dijital platformu Tabii ücretli mi oldu? Tabii Premium özellikleri neler, kaç TL? İşte, Tabii canlı izle ve üyelik ekranı girişi!