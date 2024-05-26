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Haberler Yaşam Tacizci ev sahibi 14 yaşındaki Elif’e kabusu yaşattı: Arabada bacaklarından tutup...
Giriş Tarihi: 26.05.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 09:14

Tacizci ev sahibi 14 yaşındaki Elif’e kabusu yaşattı: Arabada bacaklarından tutup...

İstanbul'da Yasin K., yardım bahanesiyle arabasına bindirdiği kiracısının 14 yaşındaki kızı Elif'e kabusu yaşattı! Küçük kızı bacağına dokundu ardından, "Bir kadına dokunamıyorum çok fenayım, seninle ilişkiye girelim" diyerek taciz etmeye başladı. Korkunç olay Elif'in durumu ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı. İşte iğrenç olayın detayları…

Armağan YILMAZ
Tacizci ev sahibi 14 yaşındaki Elif’e kabusu yaşattı: Arabada bacaklarından tutup...

Mide bulandıran olay İstanbul Arnavutköy'de 2021 yılında yaşandı. Yasin K. (37) isimli şüpheli kişi karısının rahatsızlığı sonrası, kiracının kızı Elif B. (14) ve annesiyle eşini ziyarete hastaneye gitti.

Tacizci ev sahibi 14 yaşındaki Elif’e kabusu yaşattı: Arabada bacaklarından tutup...

Görüşme sonrası aileyi evlerine bırakan şüpheli şahıs bir süre sonra hastaneden çağrıldıklarını söyleyerek destek olması için ailesinden izin alarak Elif B'yi çağırdı.

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Tacizci ev sahibi 14 yaşındaki Elif’e kabusu yaşattı: Arabada bacaklarından tutup...

BACAĞINI TUTTU, İLİŞKİ TEKLİF ETTİ!

İddiaya göre, Yasin K. araç seyir halindeyken kızın bacağını tutup sıktı. Neye uğradığını şaşıran kız çocuğu şüphelinin elini iterek kendisini eve bırakmasını söyledi. Yasin K. ise alkol aldığını belirterek "Uzun zamandır bir kadına dokunamıyorum çok fenayım, seninle ilişkiye girelim" diyerek teklifte bulundu.

Tacizci ev sahibi 14 yaşındaki Elif’e kabusu yaşattı: Arabada bacaklarından tutup...

Aracın kapısını açıp inmek isteyen kızın tepkisi üzerine şüpheli özür dileyerek kızı evine bıraktı. Durumu ailesine anlatan Elif B. karakola giderek şüpheli Yasin K'dan şikayetçi oldu. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tacizci ev sahibi 14 yaşındaki Elif’e kabusu yaşattı: Arabada bacaklarından tutup...

ŞOKE EDEN SAVUNA: İFTİRAYA UĞRADIM

Şüpheli Yasin K. karakoldaki savunmasında suçlamaları reddederek, kızın sokakta açık saçık gezdiğini, Elif B'nin küçük kardeşinin kendi oğluyla kavga etmesi üzerine kiracısı olan aileyi evden çıkarmak istediği için kendisine iftira atıldığını iddia etti.

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