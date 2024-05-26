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Tacizci ev sahibi 14 yaşındaki Elif’e kabusu yaşattı: Arabada bacaklarından tutup...
Giriş Tarihi: 26.05.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
09:14
Tacizci ev sahibi 14 yaşındaki Elif’e kabusu yaşattı: Arabada bacaklarından tutup...
İstanbul'da Yasin K., yardım bahanesiyle arabasına bindirdiği kiracısının 14 yaşındaki kızı Elif'e kabusu yaşattı! Küçük kızı bacağına dokundu ardından, "Bir kadına dokunamıyorum çok fenayım, seninle ilişkiye girelim" diyerek taciz etmeye başladı. Korkunç olay Elif'in durumu ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı. İşte iğrenç olayın detayları…