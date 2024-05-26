Tacizci ev sahibi 14 yaşındaki Elif’e kabusu yaşattı: Arabada bacaklarından tutup...

ŞOKE EDEN SAVUNA: İFTİRAYA UĞRADIM

Şüpheli Yasin K. karakoldaki savunmasında suçlamaları reddederek, kızın sokakta açık saçık gezdiğini, Elif B'nin küçük kardeşinin kendi oğluyla kavga etmesi üzerine kiracısı olan aileyi evden çıkarmak istediği için kendisine iftira atıldığını iddia etti.