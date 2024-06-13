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Tacizci öğretim görevlisi odada yakalanmış! Güvenlik görevlisinden şoke eden ifade: Odadan sevişme sesleri geliyordu!
Giriş Tarihi: 13.06.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
15:12
Tacizci öğretim görevlisi odada yakalanmış! Güvenlik görevlisinden şoke eden ifade: Odadan sevişme sesleri geliyordu!
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görevli öğretim üyesi O.S.'nin derslerine giren kız öğrencilerini notlarını düşürmekle tehdit ederek taciz ettiği iddiası tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Üniversite yönetimi tarafından açığa alınan öğretim üyesinin daha önce de odasında bir öğrenciyle birlikte olurken güvenlik görevlileri tarafından yakalandığı ortaya çıktı. O.S'nin olayın hemen ardından öğrencisiyle birlikte yangın merdiveninden kaçarken ki görüntüleri soruşturma dosyasına girerken, SABAH o gecenin tutanaklarına ulaştı. Öte yandan Öğretim Üyesi O.S.'nin 2018 yılında 18, 2019 yılında ise 19 kızı taciz ettiği ortaya çıkmıştı.