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Haberler Yaşam Tacizci öğretim görevlisi odada yakalanmış! Güvenlik görevlisinden şoke eden ifade: Odadan sevişme sesleri geliyordu!
Giriş Tarihi: 13.06.2024 14:55 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 15:12

Tacizci öğretim görevlisi odada yakalanmış! Güvenlik görevlisinden şoke eden ifade: Odadan sevişme sesleri geliyordu!

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görevli öğretim üyesi O.S.'nin derslerine giren kız öğrencilerini notlarını düşürmekle tehdit ederek taciz ettiği iddiası tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Üniversite yönetimi tarafından açığa alınan öğretim üyesinin daha önce de odasında bir öğrenciyle birlikte olurken güvenlik görevlileri tarafından yakalandığı ortaya çıktı. O.S'nin olayın hemen ardından öğrencisiyle birlikte yangın merdiveninden kaçarken ki görüntüleri soruşturma dosyasına girerken, SABAH o gecenin tutanaklarına ulaştı. Öte yandan Öğretim Üyesi O.S.'nin 2018 yılında 18, 2019 yılında ise 19 kızı taciz ettiği ortaya çıkmıştı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Tacizci öğretim görevlisi odada yakalanmış! Güvenlik görevlisinden şoke eden ifade: Odadan sevişme sesleri geliyordu!

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde cinsel taciz suçlamasıyla üniversite yönetimi tarafından açığa alınan öğretim üyesi O.S.'nin görevden uzaklaştırma süresi 3 ay daha uzatıldı.

Tacizci öğretim görevlisi odada yakalanmış! Güvenlik görevlisinden şoke eden ifade: Odadan sevişme sesleri geliyordu!

Hukuk müşavirliği tacize uğradığını iddia eden birçok öğrencinin ifadesine başvururken, O.S. ile ilgili ifade vermek isteyen bir çok personelle de iletişime geçildi.

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Tacizci öğretim görevlisi odada yakalanmış! Güvenlik görevlisinden şoke eden ifade: Odadan sevişme sesleri geliyordu!

"ODASINDAN SESLER GELİYORDU"

Soruşturma kapsamında daha de önce ifade veren bir güvenlik görevlisinin bilgisine başvuruldu. Daha önceki ifadesinin geçerli olduğunu söyleyen güvenlik görevlisi E.P., "Üniversite de görevim gereği katlarda ve bahçelerde rutin kontroller yapmaktayım.

Tacizci öğretim görevlisi odada yakalanmış! Güvenlik görevlisinden şoke eden ifade: Odadan sevişme sesleri geliyordu!

01.00 sıralarında Siyasal Bilgiler Fakültesi 3. Kat öğretim görevlilerinin odalarının olduğu bölgedeki devriye noktamda 322 nolu O.S.'ye ait odanın önünden geçerken içeride sevişme sesi (kadın erkek) duydum.

Tacizci öğretim görevlisi odada yakalanmış! Güvenlik görevlisinden şoke eden ifade: Odadan sevişme sesleri geliyordu!

Odanın ışıkları kapalıydı. Daha sonra bahçeye indiğimde park halinde bir otomobilin olduğunu fark ettim. Otomobili sistemden kontrol ettiğimde O.S.'ye ait olduğunu fark ettim. Araç daha sonra üniversiteden sabaha karşı ayrıldı. Olay günü tespit ettiklerimi tutanak altına alarak amirlerime ilettim" dedi.

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