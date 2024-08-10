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Giriş Tarihi: 10.08.2024 19:29 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 19:29

Taha Akgül bronz madalya maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? Taha Akgül maçı canlı izle TRT Spor

Milli güreşçimiz Taha Akgül yarı finalde İranlı rakibi Amir Hossein Zare'ye mağlup oldu. Bronz madalya şansı olan sporcumuz son şansını deneyecek. Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarını takip edenler Taha Akgül bronz madalya maçı canlı izle ekranı başında yerini alıyor. Gözler TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarında. Peki; Taha Akgül'ün maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Taha Akgül bronz madalya maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? Taha Akgül maçı canlı izle TRT Spor

Taha Akgül bronz madalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları ile araştırılıyor. Paris Olimpiyatlarında güreşte bronz mücadelesi veriyoruz. Akgül üçüncülük için Kırgızistanlı rakibi Ayaal Lazarev karşısında olacak. Sporseverler ekran başında. İşte, Taha Akgül maçı canlı izle ekranı...

Taha Akgül bronz madalya maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? Taha Akgül maçı canlı izle TRT Spor

TAHA AKGÜL BRONZ MADALYA MAÇI NE ZAMAN?

Paris 2024 Olimpiyatlarında 125 kg güreş kategorisinde yarı finalde mağlup olan Taha Akgül bronz madalya için Kırgızistanlı rakibi Ayaal Lazarev ile mücadele edecek.

Heyecanlı mücadele bugün saat 20.45'te oynanacak.

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Taha Akgül bronz madalya maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? Taha Akgül maçı canlı izle TRT Spor

TAHA AKGÜL MAÇI CANLI İZLE

Taha Akgül'ün bronz madalya maçı TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından takip edilecek.

Taha Akgül bronz madalya maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? Taha Akgül maçı canlı izle TRT Spor

TAHA AKGÜL KİMDİR?

22 Kasım 1990 Sivas doğumlu olan Taha Akgül, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi beden eğitimi bölümü mezun oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü yüksek lisans mezunu ve Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusudur.

Taha Akgül bronz madalya maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? Taha Akgül maçı canlı izle TRT Spor

10 kez Avrupa, 3 kez Dünya ve 1 kez de Olimpiyat Şampiyonluğu bulunan sporcu 10 kez Avrupa Şampiyonu olarak Avrupa'da serbest güreş tarihinde en fazla şampiyon olan sporcu olarak rekor kırmıştır.

2016 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanıdır.

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