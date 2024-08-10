Giriş Tarihi: 10.08.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
19:29
Taha Akgül bronz madalya maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? Taha Akgül maçı canlı izle TRT Spor
Milli güreşçimiz Taha Akgül yarı finalde İranlı rakibi Amir Hossein Zare'ye mağlup oldu. Bronz madalya şansı olan sporcumuz son şansını deneyecek. Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarını takip edenler Taha Akgül bronz madalya maçı canlı izle ekranı başında yerini alıyor. Gözler TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarında. Peki; Taha Akgül'ün maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?