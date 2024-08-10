Taha Akgül bronz madalya maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? Taha Akgül maçı canlı izle TRT Spor

10 kez Avrupa, 3 kez Dünya ve 1 kez de Olimpiyat Şampiyonluğu bulunan sporcu 10 kez Avrupa Şampiyonu olarak Avrupa'da serbest güreş tarihinde en fazla şampiyon olan sporcu olarak rekor kırmıştır.

2016 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanıdır.