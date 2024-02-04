Taha Duymaz depremde hayatını kaybetmişti: Annesi Meryem Duymaz Türkiye’yi ağlattı: Her gün buraya gelip…

İnşallah mekânı cennet olur. Çok üzgünüm, hiç unutmuyorum. Daha bugün ölmüşler gibi. Depremin üstünden bir yıl geçti ama benim için dün gibi. Her gün buraya gelip gidiyorum. Buraya gelince üzülüyorum ama rahatlıyorum biraz. Melek, Taha, Umut, halası ve kocası 5 kişi öldü" diyerek ağladı.