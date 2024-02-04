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Taha Duymaz depremde hayatını kaybetmişti: Annesi Meryem Duymaz Türkiye’yi ağlattı: Her gün buraya gelip…
Giriş Tarihi: 04.02.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
09:15
Taha Duymaz depremde hayatını kaybetmişti: Annesi Meryem Duymaz Türkiye’yi ağlattı: Her gün buraya gelip…
Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. 11 ili yıkan depremde hayatını kaybedenlerden birisi de Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dı. Duymaz'ın acılı annesi Meryem Duymaz'ın sözleri, yürekleri dağladı: Her gün buraya gelip…