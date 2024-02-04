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Giriş Tarihi: 04.02.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 09:15

Taha Duymaz depremde hayatını kaybetmişti: Annesi Meryem Duymaz Türkiye’yi ağlattı: Her gün buraya gelip…

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. 11 ili yıkan depremde hayatını kaybedenlerden birisi de Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dı. Duymaz'ın acılı annesi Meryem Duymaz'ın sözleri, yürekleri dağladı: Her gün buraya gelip…

İHA
Taha Duymaz depremde hayatını kaybetmişti: Annesi Meryem Duymaz Türkiye’yi ağlattı: Her gün buraya gelip…

Türkiye 6 Şubat gecesi asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ili yıktı. 53 bini aşkın vatandaşımın hayatını kaybettiği depremin yıldönümünde, afetzedelerin hikayeleri yürekleri sızlattı.

Taha Duymaz depremde hayatını kaybetmişti: Annesi Meryem Duymaz Türkiye’yi ağlattı: Her gün buraya gelip…

Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Güveççi Mahallesi'nde yaşayan ve yaptığı yemeklerin tariflerini sosyal medyada paylaşarak kısa sürede milyonlarca insanın sevgisini kazanan Taha Duymaz, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde hayatını kaybetmişti. Depreme Antakya ilçesinde yaşayan halasının evinde yakalanarak hayatlarını kaybeden Taha Duymaz ve 2 kardeşi, Güveççi Mahallesi'nde defnedilmişti.

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Taha Duymaz depremde hayatını kaybetmişti: Annesi Meryem Duymaz Türkiye’yi ağlattı: Her gün buraya gelip…

Genç yaşta hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz, çocuklarının defnediği günden bu yana her gün mezarlığa gidiyor. Evlatlarının mezarı başında gözyaşlarına hakim olamayan acılı anne, çocuklarının fotoğrafları ile teselli bulmaya çalıştı.

Taha Duymaz depremde hayatını kaybetmişti: Annesi Meryem Duymaz Türkiye’yi ağlattı: Her gün buraya gelip…

"SANKİ DÜN GİBİ..."

Depremden bir gün önce çocukları ile zaman geçirdiğini ifade eden Meryem Duymaz, "Çok zor, Allah kimsenin başına göstermesin. Allah hepsine rahmet eylesin.

Taha Duymaz depremde hayatını kaybetmişti: Annesi Meryem Duymaz Türkiye’yi ağlattı: Her gün buraya gelip…

İnşallah mekânı cennet olur. Çok üzgünüm, hiç unutmuyorum. Daha bugün ölmüşler gibi. Depremin üstünden bir yıl geçti ama benim için dün gibi. Her gün buraya gelip gidiyorum. Buraya gelince üzülüyorum ama rahatlıyorum biraz. Melek, Taha, Umut, halası ve kocası 5 kişi öldü" diyerek ağladı.

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