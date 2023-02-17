Hatay'daki köy evinin mutfağında kısıtlı malzemeler ile yaptığı yemekleri paylaşmasıyla kısa sürede insanların gönlünde taht kuran Taha Duymaz'ın acı haberi geldi. Depremin 12. Gününde enkazın altında cansız bedenine ulaşılan genç ismin sevenleri yasa boğuldu. Günlerdir "Taha Duymaz bulundu mu, öldü mü, enkaz altından çıkarıldı mı?" şeklinde aramalarla gelişmeler yakından takip ediliyordu. Genç fenomenin bulunduğu evin tamamen enkaza döndüğü görüntüler umutları azalmış yetkililer ise bir yaşam belirtisi olmadığını söylemişti. Peki, enkaz altında hayatını kaybeden Taha Duymaz kimdir, kaç yaşındaydı, öldü mü? İşte detaylar.