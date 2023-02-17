TAHA DUYMAZ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Semiha Duymaz, Taha ve ailesinin göçük altında kaldığını duyurdu. Taha Duymaz'ın ablası Taha Duymaz ile ilgili ortaya atılan iddilara şu sözlerle cevap verdi; "Arkadaşlar bu hesap kardeşimi gerçekten yürekten sevenler için, bu süreçte sevenlerine haber vermek için açık. Ben bu kötü konuşan, yorum yapan insanlara sesleniyorum. Acımız çok, bunu yaşamayan bilmez ve Allah kimseye yaşatmasın. Şimdi klavye başına geçip, oradan konuşmak, laf etmek, suçlamak çok kolay. Tek dileğim Allah size yaşatmasın. Taha, Melek, Umut, halam, eniştem benim kanlarım, canlarım. Yeni fenomen olmadı sonuçta. İsteseydim ilk baştan prim yapar, takipçi yükseltirdim kardeşimin arkasından. Lütfen Allah için susun artık ve biz de kardeşimize kavuşalım."