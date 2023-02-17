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Giriş Tarihi: 17.02.2023 22:09 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 22:09

TAHA DUYMAZ kimdir, kaç yaşındaydı, öldü mü? Umutlar yıkıldı acı haberi geldi! Taha Duymaz hayatını kaybetti...

Hatay'daki köy evinin mutfağında kısıtlı malzemeler ile yaptığı yemekleri paylaşmasıyla kısa sürede insanların gönlünde taht kuran Taha Duymaz'ın acı haberi geldi. Depremin 12. Gününde enkazın altında cansız bedenine ulaşılan genç ismin sevenleri yasa boğuldu. Günlerdir "Taha Duymaz bulundu mu, öldü mü, enkaz altından çıkarıldı mı?" şeklinde aramalarla gelişmeler yakından takip ediliyordu. Genç fenomenin bulunduğu evin tamamen enkaza döndüğü görüntüler umutları azalmış yetkililer ise bir yaşam belirtisi olmadığını söylemişti. Peki, enkaz altında hayatını kaybeden Taha Duymaz kimdir, kaç yaşındaydı, öldü mü? İşte detaylar.

TAHA DUYMAZ kimdir, kaç yaşındaydı, öldü mü? Umutlar yıkıldı acı haberi geldi! Taha Duymaz hayatını kaybetti...

Hatay'da da büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinde enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın akıbeti günlerdir merak edilirken umutlar yıkıldı. Genç fenomenin cansız bedenine ulaşıldı. Binlerce seveni sosyal medyada taziye mesajlarını paylaşırken gündeme gelen isim "Taha Duymaz bulundu mu, öldü mü, enkaz altından çıkarıldı mı?" sorularıyla araştırılmaya devam ediyor. İşte Taha Duymaz hakkında detaylar.

TAHA DUYMAZ kimdir, kaç yaşındaydı, öldü mü? Umutlar yıkıldı acı haberi geldi! Taha Duymaz hayatını kaybetti...

TAHA'DAN ACI HABER!

Günlerdir göcük altında olan Taha Duymaz'ın kardeşinin enkaz altından cansız bedeni çıkarıldı.

Kardeşlerinin ardından Taha'nın da cansız bedenine ulaşıldı.

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TAHA DUYMAZ kimdir, kaç yaşındaydı, öldü mü? Umutlar yıkıldı acı haberi geldi! Taha Duymaz hayatını kaybetti...

TAHA DUYMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Taha Duymaz, 1 Eylül 2003 tarihinde Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dünyaya geldi. Aşçı olmayı hayal ettiğini söyleyen Taha Duymaz, Youtube'da yayımladığı, evinin mutfağında çektiği yemek videolarıyla binlerce insan tarafından tanındı.

TAHA DUYMAZ kimdir, kaç yaşındaydı, öldü mü? Umutlar yıkıldı acı haberi geldi! Taha Duymaz hayatını kaybetti...

TAHA DUYMAZ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Semiha Duymaz, Taha ve ailesinin göçük altında kaldığını duyurdu. Taha Duymaz'ın ablası Taha Duymaz ile ilgili ortaya atılan iddilara şu sözlerle cevap verdi; "Arkadaşlar bu hesap kardeşimi gerçekten yürekten sevenler için, bu süreçte sevenlerine haber vermek için açık. Ben bu kötü konuşan, yorum yapan insanlara sesleniyorum. Acımız çok, bunu yaşamayan bilmez ve Allah kimseye yaşatmasın. Şimdi klavye başına geçip, oradan konuşmak, laf etmek, suçlamak çok kolay. Tek dileğim Allah size yaşatmasın. Taha, Melek, Umut, halam, eniştem benim kanlarım, canlarım. Yeni fenomen olmadı sonuçta. İsteseydim ilk baştan prim yapar, takipçi yükseltirdim kardeşimin arkasından. Lütfen Allah için susun artık ve biz de kardeşimize kavuşalım."

TAHA DUYMAZ kimdir, kaç yaşındaydı, öldü mü? Umutlar yıkıldı acı haberi geldi! Taha Duymaz hayatını kaybetti...

Bu zamana kadar sustum. Acımı sizin gibi gereksiz insanlar yüzünden yaşayamıyorum. Kardeşlerim, halam, eniştem enkaz altında. Ben yabancı değilim; canlarım, kanlarım, hayatlarım onlar. Hâlâ bekliyoruz. Geldim geleli sadece bir kere annemi görmeye gittim. Burada her çıkan cesede, onlardır diye ölü ya da diri bir umutla bakmaktan psikolojimi anlayamazsınız. Siz bu duyguyu, bu acıyı hissedemezsiniz. Bu boş konuşan, 'saklıyor' diyen, 'prim yapıyor' diyen insanlar Allah size yaşatmasın dilerim.

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