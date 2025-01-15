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TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2025: MEB ile 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıfta takdir teşekkür belgesi almak için kaç ortalama gerekir?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
10:00
TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2025: MEB ile 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıfta takdir teşekkür belgesi almak için kaç ortalama gerekir?
2024-2025 yılı eğitim öğretim yılı 1.dönem karneleri için sayılı günler kaldı MEB tarafından belirlenen takvimle karneler 17 Ocak Cuma günü öğrencilere teslim edilecek. Karnelerini bekleyen öğrenciler koca bir dönemin ardından notlarıyla takdir-teşekkür hesaplama yöntemlerine yöneldi. Ortaokul ve lise düzeyindeki 4.5.6.7.8.9.10.11. ve 12. Sınıflar, dönem boyu gösterdikleri çabanın ardından belgelerini bekliyor. e-Okul sisteminde yer alan ders puanlarıyla karne notu hesaplaması yapılıyor. Peki; takdir teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, karne notu nasıl hesaplanır?