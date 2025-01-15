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Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:00 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 10:00

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2025: MEB ile 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıfta takdir teşekkür belgesi almak için kaç ortalama gerekir?

2024-2025 yılı eğitim öğretim yılı 1.dönem karneleri için sayılı günler kaldı MEB tarafından belirlenen takvimle karneler 17 Ocak Cuma günü öğrencilere teslim edilecek. Karnelerini bekleyen öğrenciler koca bir dönemin ardından notlarıyla takdir-teşekkür hesaplama yöntemlerine yöneldi. Ortaokul ve lise düzeyindeki 4.5.6.7.8.9.10.11. ve 12. Sınıflar, dönem boyu gösterdikleri çabanın ardından belgelerini bekliyor. e-Okul sisteminde yer alan ders puanlarıyla karne notu hesaplaması yapılıyor. Peki; takdir teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, karne notu nasıl hesaplanır?

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2025: MEB ile 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıfta takdir teşekkür belgesi almak için kaç ortalama gerekir?

Belgeler için gözler takdir teşekkür hesaplama ekranına çevrildi. Her yıl olduğu bu yılda başarı gösteren örencilere ortalamalarına göre takdir ve teşekkür belgeleri teslim edilecek. e-Okul ekranında yer alan ders puanlarıyla hesaplanan karne notuyla birlikte öğrencilerin alacakları muhtemel belgeler ortaya çıkıyor. Peki, takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır, ortalama kaç olması gerekir?

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2025: MEB ile 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıfta takdir teşekkür belgesi almak için kaç ortalama gerekir?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

İlkokul, ortaokul ve lise için birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü işlenecek son dersten sonra bitecek. Hafta sonu itibari ile 15 tatil başlamış olacak.

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TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2025: MEB ile 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıfta takdir teşekkür belgesi almak için kaç ortalama gerekir?

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL ALINIR?
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerde başarılı olan dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00'dan aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilere Takdir ve Teşekkür belgesi verilebiliyor.

Dönem sonu not ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında olan öğrenciler Teşekkür Belgesi alabiliyor.

Not ortalaması 85,00 ve daha yukarı olan öğrenciler ise Takdir Belgesi almaya hak kazanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmiyor.

Öğrencilerin Takdir ve Teşekkür Belgesi alabilmek için özürsüz devamsızlık süresinin 5 (beş) günü geçmemesi gerekiyor.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2025: MEB ile 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıfta takdir teşekkür belgesi almak için kaç ortalama gerekir?

5,6,7,8,9,10,11,12. SINIF TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA
Takdir ve Teşekkür Belgesi hesaplaması yapılırken öğrencilerin not ortalaması belirleyici oluyor.

1. Yazılı puanı, 2. yazılı puanı ve varsa 3. yazılı puanlarının toplanması ve toplam sınav sayısına bölünmesiyle öğrenci o derse ait not ortalamasını hesaplayabiliyor.

Ardından ise tüm dersler için bu işlem yapılırken ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplayarak toplam ders sayısına bölerek tüm dönemin not ortalamasını hesaplayabilir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2025: MEB ile 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıfta takdir teşekkür belgesi almak için kaç ortalama gerekir?
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