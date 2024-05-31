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Haberler Yaşam TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 5,6,7,8,9,10,11,12. SINIF | 2024 Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır, ortalama kaç olmalı?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 10:14 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 10:14

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 5,6,7,8,9,10,11,12. SINIF | 2024 Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır, ortalama kaç olmalı?

Okulun kapanmasına sayılı günler kala takdir teşekkür hesaplama öğrencilerin gündeminde. Karne heyecanı için gün sayan öğrenciler takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır, kaç puanla takdir ve teşekkür alını, şartlar neler araştırıyor. Peki, takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır, ortalama kaç olmalı? İşte, 2024 Güncel takdir teşekkür hesaplama!

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 5,6,7,8,9,10,11,12. SINIF | 2024 Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır, ortalama kaç olmalı?

Okullar bu yıl 14 Haziran tarihinde kapanacak ve karneler 14 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde okullarda öğrencilere dağıtılacak. Son sınavların ardından öğrenciler takdir teşekkür hesaplamasına başladı. Bu noktada karnesinde 2 olan teşekkür alabilir mi, takdir teşekkür alma şartları nelerdir sorusu yanıt arıyor. Peki,Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır, nasıl hesaplanır, ortalama kaç olmalı?

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 5,6,7,8,9,10,11,12. SINIF | 2024 Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır, ortalama kaç olmalı?

TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Dönem sonu not ortalaması 85 ve daha yukarısında olan öğrenciler takdir belgesi, 70-84,99 not ortalamasına sahip öğrenciler ise teşekkür belgesi alır.

Ortaöğrenim boyunca en az üç öğretim döneminde takdir belgesi alanlara ise ayrıca başarı belgesi verilir.

Not ortalaması 70'ten aşağı olan öğrencilere Takdir, Teşekkür belgesi verilmez.

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TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 5,6,7,8,9,10,11,12. SINIF | 2024 Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır, ortalama kaç olmalı?

TAKDİR-TEŞEKKÜR BELGESİ ALMA ŞARTLARI NELER?

Takdir ya da teşekkür belgesi almak için not ortalaması yeterli değildir. Bunun yanında MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından belirlenen yönetmeliğe göre; öğrencinin özürsüz devamsızlık süresinin 5 günü geçmemesi gerekmektedir. Ayrıca devamsızlık süresi 10 günü ve toplamda 30 günü geçen öğrenciler, ders puanlarına bakılmaksızın başarısız kabul edilir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 5,6,7,8,9,10,11,12. SINIF | 2024 Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır, ortalama kaç olmalı?

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 5,6,7,8,9,10,11,12. SINIF | 2024 Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır, ortalama kaç olmalı?

5,6,7,8,9,10,11,12. SINIF TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA
Takdir ve Teşekkür Belgesi hesaplaması yapılırken öğrencilerin not ortalaması belirleyici oluyor.

1. Yazılı puanı, 2. yazılı puanı ve varsa 3. yazılı puanlarının toplanması ve toplam sınav sayısına bölünmesiyle öğrenci o derse ait not ortalamasını hesaplayabiliyor.

Ardından ise tüm dersler için bu işlem yapılırken ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplayarak toplam ders sayısına bölerek tüm dönemin not ortalamasını hesaplayabilir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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