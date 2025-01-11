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Takdir teşekkür hesaplama ekranı 2024: 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır, kaç puanla alınır?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
10:39
Takdir teşekkür hesaplama ekranı 2024: 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır, kaç puanla alınır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 17 Ocak Cuma günü öğrencilere karneler verilecek. Karne günü yaklaştıkça, öğrenciler ve veliler takdir-teşekkür belgesi hesaplama işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırmaya koyuldu. Ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören 5,6,7,8,9.10,11 ve 12. sınıf öğrencileri dönem boyunca ortalamalarını yüksek tutmak için yoğun bir şekilde çalıştı. e-Okul notları ile karne notu hesaplamaları yapılıyor. Peki; takdir teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, karne notu nasıl hesaplanır?