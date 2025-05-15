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TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA EKRANI! 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır, kaç puanla alınır?
Giriş Tarihi: 15.05.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
22:07
TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA EKRANI! 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır, kaç puanla alınır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin bir dönem boyunca gösterdiği performansın karşılığı olan karneleri 20 Ocak Cuma günü dağıtacak. Karne gününe kısa bir süre kalmasıyla birlikte öğrenciler karne ortalaması hesaplama işlemlerine hız kazandırdı. Ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri, dönem boyunca yüksek ortalama elde etmek için yoğun bir şekilde çalıştı. Karne notları, e-Okul sistemine girilen ders puanlarıyla kolayca hesaplanabiliyor. Peki; takdir teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, karne notu nasıl hesaplanır?