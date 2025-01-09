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Giriş Tarihi: 09.01.2025 05:54 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 05:54

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA FORMÜLÜ 2025: MEB ile 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıfta takdir/teşekkür belgesi için kaç ortalama gerekli?

Okulların kapanmasına sayıla günler kaldı. MEB tarafından 17 Ocak Cuma günü karneler verilecek. Karnelerine kavuşmayı bekleyen öğrenciler takdir-teşekkür belgesi hesaplama yapmaya başladı.Notlarına gören muhtemel belgelerini öğrenmek isteyenler araştırmalara başladı. Ortaokul ve lise 5,6,7,8,9.10,11 ve 12. sınıf öğrencileri bu dönemde de karnelerinin yanında belge sahibi olacak. Peki takdir teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, karne notu nasıl ve nereden hesaplanır?

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA FORMÜLÜ 2025: MEB ile 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıfta takdir/teşekkür belgesi için kaç ortalama gerekli?

Takdir ve teşekkür belgesi hesaplama, 2024-2025 ilk dönem sonuna yaklaşırken sorgulanıyor. 17 Ocak Cuma günü okullar kapanacak ve öğrenciler karnelerine kavuşacak. Karne günü için geri sayım devam ederken "Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla, nasıl alınır?" sorularına yanıt aranıyor. İşte takdir teşekkür hesaplama

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA FORMÜLÜ 2025: MEB ile 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıfta takdir/teşekkür belgesi için kaç ortalama gerekli?

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

İlkokul, ortaokul ve lise için birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü işlenecek son dersten sonra bitecek. Hafta sonu itibari ile 15 tatil başlamış olacak.

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TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA FORMÜLÜ 2025: MEB ile 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıfta takdir/teşekkür belgesi için kaç ortalama gerekli?

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL ALINIR?
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerde başarılı olan dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00'dan aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilere Takdir ve Teşekkür belgesi verilebiliyor.

Dönem sonu not ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında olan öğrenciler Teşekkür Belgesi alabiliyor.

Not ortalaması 85,00 ve daha yukarı olan öğrenciler ise Takdir Belgesi almaya hak kazanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmiyor.

Öğrencilerin Takdir ve Teşekkür Belgesi alabilmek için özürsüz devamsızlık süresinin 5 (beş) günü geçmemesi gerekiyor.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA FORMÜLÜ 2025: MEB ile 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıfta takdir/teşekkür belgesi için kaç ortalama gerekli?

5,6,7,8,9,10,11,12. SINIF TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA
Takdir ve Teşekkür Belgesi hesaplaması yapılırken öğrencilerin not ortalaması belirleyici oluyor.

1. Yazılı puanı, 2. yazılı puanı ve varsa 3. yazılı puanlarının toplanması ve toplam sınav sayısına bölünmesiyle öğrenci o derse ait not ortalamasını hesaplayabiliyor.

Ardından ise tüm dersler için bu işlem yapılırken ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplayarak toplam ders sayısına bölerek tüm dönemin not ortalamasını hesaplayabilir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA FORMÜLÜ 2025: MEB ile 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıfta takdir/teşekkür belgesi için kaç ortalama gerekli?
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