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TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA FORMÜLÜ 2025: MEB ile 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıfta takdir/teşekkür belgesi için kaç ortalama gerekli?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 05:54
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
05:54
TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA FORMÜLÜ 2025: MEB ile 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıfta takdir/teşekkür belgesi için kaç ortalama gerekli?
Okulların kapanmasına sayıla günler kaldı. MEB tarafından 17 Ocak Cuma günü karneler verilecek. Karnelerine kavuşmayı bekleyen öğrenciler takdir-teşekkür belgesi hesaplama yapmaya başladı.Notlarına gören muhtemel belgelerini öğrenmek isteyenler araştırmalara başladı. Ortaokul ve lise 5,6,7,8,9.10,11 ve 12. sınıf öğrencileri bu dönemde de karnelerinin yanında belge sahibi olacak. Peki takdir teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, karne notu nasıl ve nereden hesaplanır?