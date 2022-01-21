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Haberler Yaşam Takdir ve teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, kaç puanla alınır? E okul ile 2022 Takdir teşekkür hesaplama ekranı!
Giriş Tarihi: 21.01.2022 16:14 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 10:39

Takdir ve teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, kaç puanla alınır? E okul ile 2022 Takdir teşekkür hesaplama ekranı!

Türkiye'de milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşarken takdir ve teşekkür hesaplamasının nasıl olduğunu merak ediyor. Eğitim öğretim yılının birinci döneminde bugün karnelerini alacak öğrenciler 15 günlük tatil sürecine girecek. Başarı belgesi olarak görülen takdir belgesini almak için en az 85 puan istenirken teşekkür belgesi için ise 70 puan alınması gerekiyor. Öğrenciler, gerekli not ortalamasını sağlayıp sağlayamadıklarını merak ediyorlar. Peki 4,5,6,7,8,9,10,11,12.sınıf takdir ve teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, karne notu nasıl hesaplanır? E okul ile 2022 Takdir teşekkür hesaplama ekranı ve tüm bilgiler…

Takdir ve teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, kaç puanla alınır? E okul ile 2022 Takdir teşekkür hesaplama ekranı!

Takdir ve teşekkür hesaplama nasıl yapılır, kaç puanla takdir ve teşekkür belgesi alınır sorusunun yanıtı an itibariyle araştırılıyor. Dönem boyunca ortalamalarını yüksek tutan öğrenciler takdir ve teşekkür belgesi almak için hesaplama işlemleri yapıyor. Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Peki 4,5,6,7,8,9,10,11,12.sınıf takdir ve teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, karne notu nasıl hesaplanır? E okul ile 2022 Takdir teşekkür hesaplama ekranı

Takdir ve teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, kaç puanla alınır? E okul ile 2022 Takdir teşekkür hesaplama ekranı!

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Karnelerini alacak olanlar tarafından araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor. Böylelikle öğrenciler takdir-teşekkür alıp almadıklarını öğrenebiliyor. 70,00-84,99 arasındakiler teşekkür belgesi almaya hak kazanacak olup 85,00 ve daha yukarı olanlar ise takdir belgesi alacaklar.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR? KAÇ PUANLA TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ ALINIR?

Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Yönetmeliğe göre;

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.

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Takdir ve teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, kaç puanla alınır? E okul ile 2022 Takdir teşekkür hesaplama ekranı!

E-OKUL VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) "Resimdeki Rakamlar" kutusuna yazıldıktan sonra "Giriş" butonuna tıklanarak VBS'ye giriş yapılabilir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Takdir ve teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, kaç puanla alınır? E okul ile 2022 Takdir teşekkür hesaplama ekranı!

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur

Takdir ve teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, kaç puanla alınır? E okul ile 2022 Takdir teşekkür hesaplama ekranı!
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