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Haberler Yaşam Taksi şoförü Yunus Yüksel’i 20 yerinden bıçaklamıştı: Cani yolcunun ifadesi şoke etti!
Giriş Tarihi: 22.05.2024 15:08 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 15:08

Taksi şoförü Yunus Yüksel’i 20 yerinden bıçaklamıştı: Cani yolcunun ifadesi şoke etti!

Bursa'da 19 yaşındaki yolcu Talha Sevinç, bindiği taksinin şoförü 30 yaşındaki Yunus Yüksel'i tam 20 yerinden bıçaklayarak katletti. 20 gün önce baba olduğu öğrenilen Yüksel gözyaşları ile toprağa verildi. Kısa sürede yakalanan Talha Sevinç'in ifadesi şaşkına çevirdi!

MUHARREM DOĞANTEZ
Taksi şoförü Yunus Yüksel’i 20 yerinden bıçaklamıştı: Cani yolcunun ifadesi şoke etti!

Kan donduran olay Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde meydana geldi. 16 T 4225 plakalı ticari aracıyla taksicilik yapan Yunus Yüksel, 1'i kadın 2 yolcuyu aracına aldı. Yolcuların Eskişehir'e gitmek istemesi üzerine yola çıkan Yüksel, Bursa'ya 150 kilometre mesafedeki Eskişehir'e gidip aynı yolcularla geri dönmüştü.

Taksi şoförü Yunus Yüksel’i 20 yerinden bıçaklamıştı: Cani yolcunun ifadesi şoke etti!

20 KEZ BIÇAKLADI

2 kişiyi yeniden Mudanya ilçesine getiren Yunus Yüksel, kırsal Çepni mahallesi yakınlarına geldiğinde araçtaki erkek yolcu Talha Sevinç tarafından sırtından ve vücudunun çeşitli yerlerinden 20 kez bıçaklanmıştı. Talihsiz taksici ağır yaralanırken, Talha Sevinç ve yanındaki kadın şüpheli, kanlar içindeki taksiyi ölüme terk edip olay yerinden kaçmıştı.

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Taksi şoförü Yunus Yüksel’i 20 yerinden bıçaklamıştı: Cani yolcunun ifadesi şoke etti!

SALDIRGAN KISKIVRAK YAKALANDI

Tesadüfen taksinin bulunduğu ara sokaktan geçen bazı vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine ambulans ve Jandarma ekipleri sevk edilmiş, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yunus Yüksel, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakıma alınan genç taksicinin durumunun ağır olduğu, 20 gün önce de baba olduğu öğrenilmişti.

Taksi şoförü Yunus Yüksel’i 20 yerinden bıçaklamıştı: Cani yolcunun ifadesi şoke etti!

DEVAMLI MÜŞTERİSİ ÇIKTI

Taksiciyi defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçan şüphelilerden Talha Sevinç, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu ile Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

Taksi şoförü Yunus Yüksel’i 20 yerinden bıçaklamıştı: Cani yolcunun ifadesi şoke etti!

Talha Sevinç'in, daha önce de birçok kez Yunus Yüksel'in taksisine bindiği ve devamlı müşterisi olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlının ifadesi de ortaya çıktı.

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