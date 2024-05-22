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Taksi şoförü Yunus Yüksel’i 20 yerinden bıçaklamıştı: Cani yolcunun ifadesi şoke etti!
Giriş Tarihi: 22.05.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
15:08
Taksi şoförü Yunus Yüksel’i 20 yerinden bıçaklamıştı: Cani yolcunun ifadesi şoke etti!
Bursa'da 19 yaşındaki yolcu Talha Sevinç, bindiği taksinin şoförü 30 yaşındaki Yunus Yüksel'i tam 20 yerinden bıçaklayarak katletti. 20 gün önce baba olduğu öğrenilen Yüksel gözyaşları ile toprağa verildi. Kısa sürede yakalanan Talha Sevinç'in ifadesi şaşkına çevirdi!