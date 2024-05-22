Taksi şoförü Yunus Yüksel’i 20 yerinden bıçaklamıştı: Cani yolcunun ifadesi şoke etti!

SALDIRGAN KISKIVRAK YAKALANDI

Tesadüfen taksinin bulunduğu ara sokaktan geçen bazı vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine ambulans ve Jandarma ekipleri sevk edilmiş, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yunus Yüksel, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakıma alınan genç taksicinin durumunun ağır olduğu, 20 gün önce de baba olduğu öğrenilmişti.