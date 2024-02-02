Taksici Oğuz Erge’nin ağabeyi konuştu: Depremzedeler için yaptığı fedakarlık duygulandırdı!

YARDIM ETMEYİ ÇOK SEVERDİ İYİLİK YAPTIĞI KİŞİ KATİLİ OLDU

Kardeşi Oğuz Erge gibi taksicilik yapan Mehmet Ali Erge, "Kardeşim iyi bir insandı. Ben de taksicilik yapıyorum. Kardeşim depremzedeleri ücretsiz taşırdı. Ben de taşıdım. Taksiciler olarak bu anlamda duyarlı insanlarız. Çok üzgünüm. Söyleyecek söz bulamıyorum. Cenazemizi Söke'de bugün defnedeceğiz" diye konuştu.