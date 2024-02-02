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Taksici Oğuz Erge’nin ağabeyi konuştu: Depremzedeler için yaptığı fedakarlık duygulandırdı!
Giriş Tarihi: 02.02.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
13:48
Taksici Oğuz Erge’nin ağabeyi konuştu: Depremzedeler için yaptığı fedakarlık duygulandırdı!
Taksici Oğuz Erge, soğukta üşümesin diye aracına aldığı gaspçı Delil Aysal tarafından katledildi. Erge'nin iyiliksever bir insan olduğu öğrenildi. Oğuz Erge gibi taksicilik yapan ağabeyi Mehmet Ali Erge, kardeşinin depremzedeler için yaptığı fedakarlıktan bahsetti. Taksi sahibi Murat Akbaba ise Oğuz Erge ile ilgili duygu dolu sözler sarf etti. Oğuz Erge'nin 2 sene önce yaptığı bir paylaşımda ise "Öyle çok yoruldum ki, kalbim bir yerde dursa da dinlensem" diye yazması dikkat çekti.