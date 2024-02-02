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Haberler Yaşam Taksici Oğuz Erge’nin ağabeyi konuştu: Depremzedeler için yaptığı fedakarlık duygulandırdı!
Giriş Tarihi: 02.02.2024 12:43 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 13:48

Taksici Oğuz Erge’nin ağabeyi konuştu: Depremzedeler için yaptığı fedakarlık duygulandırdı!

Taksici Oğuz Erge, soğukta üşümesin diye aracına aldığı gaspçı Delil Aysal tarafından katledildi. Erge'nin iyiliksever bir insan olduğu öğrenildi. Oğuz Erge gibi taksicilik yapan ağabeyi Mehmet Ali Erge, kardeşinin depremzedeler için yaptığı fedakarlıktan bahsetti. Taksi sahibi Murat Akbaba ise Oğuz Erge ile ilgili duygu dolu sözler sarf etti. Oğuz Erge'nin 2 sene önce yaptığı bir paylaşımda ise "Öyle çok yoruldum ki, kalbim bir yerde dursa da dinlensem" diye yazması dikkat çekti.

Ceyhan TORLAK
Taksici Oğuz Erge’nin ağabeyi konuştu: Depremzedeler için yaptığı fedakarlık duygulandırdı!

Taksici cinayeti Türkiye'yi sarstı. Kan donduran olay, önceki gece 03.30 sıralarında İzmir Gaziemir'de yaşandı. Buca ilçesi Göksu Mahallesi'nden yüzü maskeli müşteriyi alan taksi sürücüsü Oğuz Erge (44), müşterinin yol tarifi üzerine aracını hareket ettirdi. Taksi sürücüsü Oğuz Erge saldırgan müşteri tarafından bir süre yanlış adreslerde gezdirilmesinin ardından, istenilen adrese geldiğini belirterek aracı durdu.

Taksici Oğuz Erge’nin ağabeyi konuştu: Depremzedeler için yaptığı fedakarlık duygulandırdı!

"Borcumuz ne kadar" diyen saldırgan, "221 lira kardeş" diyen sürücüye, cebinden para çıkarır gibi yaparak yanındaki tabancayla 3 el artarda ateş etti. Taksi şoförü Oğuz Erge saldırı sonrası yan koltuğa devrilip acı çekerken, araçtan inen saldırgan ön yolcu kapısını açarak aracın içerisine girip yaklaşık 10 dakika boyunca bir şeyler aradı.

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Taksici Oğuz Erge’nin ağabeyi konuştu: Depremzedeler için yaptığı fedakarlık duygulandırdı!

Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerin bir kısmında "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği duyulan saldırganın, bir ara yaralı taksi şoförüne de tokat atıp daha sonra aracın dışında dakikalarca bekledikten sonra olay yerinden ayrılmıştı. Saldırgan müşterinin taksi şoförünü oyaladığı anlar araç içi güvenlik kamerasına yansımıştı. Bir süre yol gittikten sonra "Buca Belediyesi arka tarafında spor salonuna" gideceğini söyleyen saldırgana, taksi sürücüsünün "Abicim Gaziemir'deyiz" dediği ve saldırganın da "Orası olması gerekiyor" dediği duyulmuştu.

Taksici Oğuz Erge’nin ağabeyi konuştu: Depremzedeler için yaptığı fedakarlık duygulandırdı!

YARDIM ETMEYİ ÇOK SEVERDİ İYİLİK YAPTIĞI KİŞİ KATİLİ OLDU

Kardeşi Oğuz Erge gibi taksicilik yapan Mehmet Ali Erge, "Kardeşim iyi bir insandı. Ben de taksicilik yapıyorum. Kardeşim depremzedeleri ücretsiz taşırdı. Ben de taşıdım. Taksiciler olarak bu anlamda duyarlı insanlarız. Çok üzgünüm. Söyleyecek söz bulamıyorum. Cenazemizi Söke'de bugün defnedeceğiz" diye konuştu.

Taksici Oğuz Erge’nin ağabeyi konuştu: Depremzedeler için yaptığı fedakarlık duygulandırdı!

TAKSİ SAHİBİ SABAH'A KONUŞTU
SABAH'a konuşan taksi sahibi Murat Akbaba, "Kahramanlar taksi durağında çalışıyordu. Çok iyi bir insandı. İyilikseverdi. Yardım etmeyi severdi. Duraktaki diğer taksiciler de onu çok severdi.

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