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Öldürülen taksicinin arkadaşları:

Öldürülen taksicinin arkadaşları: "Güzel insandı. Depremzedeleri ücretsiz taşımıştı" | Video

02.02.2024 | 13:26

İzmir’de, soğukta üşümesin diye aldığı müşterisinin silahlı saldırısına uğrayarak öldürülen taksici Oğuz Erge'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alındı. Erge'nin arkadaşları, "İyi niyetinden öldürüldü, çok güzel bir insandı. İyi bir arkadaştı. İnsanlık yaptı ve çekip vuruldu" dedi. Taksici Oğuz Erge'nin, 6 Şubat depreminde İzmir’e gelen depremzedeleri ücretsiz bir şekilde taşıdığı da öğrenilirken, ortaya çıkan bu detay herkesi duygulandırdı.

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde, soğukta üşümesin diye aldığı müşterisi Delil Aysal (19) tarafından tabancayla 3 el ateş edilerek vurulan taksi şoförü Oğuz Erge (44)'nin ölümü, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Oğuz Erge'nin cenazesi, işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumundan ailesi tarafından teslim alınırken, ilk olarak helallik alınmak üzere Buca Göksu Mahallesi'nde bulunan evine getirildi. Burada ailesi ve yakınları tarafından helallik alınmasının ardından cenaze, mesai arkadaşı taksicilerin konvoyuyla defnedilmek üzere Aydın'ın Söke ilçesi Nalbantlar Mahallesi'ne gönderildi.

"İYİ NİYETİNDEN ÖLDÜRÜLDÜ"
Öldürülen taksicinin kullandığı aracın sahibi Murat Akbaba, "Gece 3'te arabayı teslim etmiştim. O gün çalışacaktı. Gece saat 4'te de bana telefon geldi. Olayın gerçekleştiği haberini verdiler. Üzücü bir durum. Araçta hasar vardı, boyanacaktı. O yüzden Oğuz bana 'sen gelme ben arabayı kapatırım, sabah uyandıktan sonra gelirsin' demişti. Tamamıyla iyi niyetinden öldürüldü. Çok güzel bir insandı. Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.

"İNSANLIK YAPTI VE ÇEKİP VURULDU"
Komşusu Arslan Kocalar da Oğuz Erge'yi anlattı. Kocalar, "İyi bir arkadaştı, iyi bir komşumuzdu. Kendi halinde bir çocuktu, zararsızdı. Herkese yararı vardı; ama zararı yoktu. Annesi ve kardeşleri ile beraber burada oturuyorlar. İnsanlık yaptı ve çekip vuruldu" ifadelerine yer verdi.

"SAYGILI BİRİSİYDİ. UZUN YILLARDIR TANIYORUM"
İş arkadaşı Oktar Karakoç ise "Oğuz çok güzel bir insandı. Saygılı birisiydi. Uzun yıllardır tanıyorum. Dürüst ve efendi birisi. Kendi halindeydi. Şuanda burada bulunduğumuz için çok üzgünüm. Taksicilerinin sorunları çok, taksiciler yalnız. Bu araçların korunaklı olması lazım. Taksici almadığı zaman suç, durmadığı zaman suç. Biz kimin iyi olup olmadığını bilemeyiz. Buna bir çözüm bulmaları şart. Artık önlem almaları lazım. Arkamızda birilerinin olmasını istiyoruz" dedi.

DEPREM DETAYI DUYGULANDIRDI
Soğukta müşterisi üşümesin diye alan ve 3 kurşunla vurulan Oğuz Erge'nin, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası İzmir'e gelen depremzedeleri de ücretsiz taşıdığı ortaya çıktı. Bu detay, herkesi duygulandırdı.
Oğuz Erge, bugün Aydın'ın Söke ilçesi Nalbantlar Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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