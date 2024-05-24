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Haberler Yaşam Taksici Yaşar Yanıkyürek’i canice öldürüp kaçmıştı: İlk celsede karar çıktı!
Giriş Tarihi: 24.05.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 11:52

Taksici Yaşar Yanıkyürek’i canice öldürüp kaçmıştı: İlk celsede karar çıktı!

İstanbul'da taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek, aracına binen Yoosef Bagherian Gharehtapeh tarafından 5 yerinden bıçaklanarak yol kenarına atıldı! Yanıkyürek hayatını kaybederken cani Yoosef Bagherian Gharehtapeh yakalandı. Bugün yapılan ilk duruşmada karar çıktı, Gharehtapeh'in cezası açıklandı! İşte detaylar…

Deniz YUSUFOĞLU
Taksici Yaşar Yanıkyürek’i canice öldürüp kaçmıştı: İlk celsede karar çıktı!

Korkunç olay 17 Nisan'da İstanbul Sarıyer'de yaşandı. 45 yaşındaki Yoosef Bagherian Gharehtapeh, aracına bindiği taksici Yaşar Yanıkyürek'i 5 yerinden bıçaklayarak yol kenarına attı. Polis ekiplerinin operasyonu ile yakalanan Yoosef Bagherian Gharehtapeh, "Canavarca hisle adam öldürme" ve "Yağma" suçlarından tutuklandı.

Taksici Yaşar Yanıkyürek’i canice öldürüp kaçmıştı: İlk celsede karar çıktı!

Sanık Yoosef Bagherian Gharehtapeh'in (42) 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'silahla yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına bugün başlandı.

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Taksici Yaşar Yanıkyürek’i canice öldürüp kaçmıştı: İlk celsede karar çıktı!

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI!

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yoosef Bagherian Gharehtapeh, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada maktul Yaşar Yanıkyürek'in ailesi ile avukatları hazır bulundu.

Taksici Yaşar Yanıkyürek’i canice öldürüp kaçmıştı: İlk celsede karar çıktı!

"HATIRLAMADIĞINI" SÖYLEDİ

Savunma yapan sanık, görüntüleri izlediğini ancak hiçbir şey hatırlamadığını ileri sürdü. Taksici Yaşar Yanıkyürek'in oğlu, "Canice bir cinayet işlenmiştir. Hatırlamaması mümkün değil. Her şeyi planlı ve bilerek bir cinayet işlemiştir. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Taksici Yaşar Yanıkyürek’i canice öldürüp kaçmıştı: İlk celsede karar çıktı!

Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın yüklenen suçlardan cezalandırılmasını talep etti. Sanık, mütalaaya karşı üzgün olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

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