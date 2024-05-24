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Taksici Yaşar Yanıkyürek’i canice öldürüp kaçmıştı: İlk celsede karar çıktı!
Giriş Tarihi: 24.05.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
11:52
Taksici Yaşar Yanıkyürek’i canice öldürüp kaçmıştı: İlk celsede karar çıktı!
İstanbul'da taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek, aracına binen Yoosef Bagherian Gharehtapeh tarafından 5 yerinden bıçaklanarak yol kenarına atıldı! Yanıkyürek hayatını kaybederken cani Yoosef Bagherian Gharehtapeh yakalandı. Bugün yapılan ilk duruşmada karar çıktı, Gharehtapeh'in cezası açıklandı! İşte detaylar…