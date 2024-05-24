Taksici Yaşar Yanıkyürek’i canice öldürüp kaçmıştı: İlk celsede karar çıktı!

"HATIRLAMADIĞINI" SÖYLEDİ

Savunma yapan sanık, görüntüleri izlediğini ancak hiçbir şey hatırlamadığını ileri sürdü. Taksici Yaşar Yanıkyürek'in oğlu, "Canice bir cinayet işlenmiştir. Hatırlamaması mümkün değil. Her şeyi planlı ve bilerek bir cinayet işlemiştir. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.