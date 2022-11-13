Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama! Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Kısa sürede yayılan patlama sesi sonrası çok sayıda yaralı olduğu açıklanırken sosyal medyada "Taksim İstiklal Caddesi'nde ne oldu, terör saldırısı mı? Taksim İstiklal Caddesi patlama sesi nedeni ne?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vali Ali Yerlikaya'dan patlamaya ilişkin "Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Ölü ve yaralılarımız var" açıklaması gelirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör soruşturması başlattı.