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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Taksim İstiklal Caddesi’nde ne oldu, neden patlama oldu? Taksim İstiklal Caddesi patlama sesi nedeni nedir?
Giriş Tarihi: 13.11.2022 17:11 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022 17:12

SON DAKİKA: Taksim İstiklal Caddesi’nde ne oldu, neden patlama oldu? Taksim İstiklal Caddesi patlama sesi nedeni nedir?

Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama! Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Kısa sürede yayılan patlama sesi sonrası çok sayıda yaralı olduğu açıklanırken sosyal medyada "Taksim İstiklal Caddesi'nde ne oldu, terör saldırısı mı? Taksim İstiklal Caddesi patlama sesi nedeni ne?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vali Ali Yerlikaya'dan patlamaya ilişkin "Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Ölü ve yaralılarımız var" açıklaması gelirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör soruşturması başlattı.

SON DAKİKA: Taksim İstiklal Caddesi’nde ne oldu, neden patlama oldu? Taksim İstiklal Caddesi patlama sesi nedeni nedir?

Son dakika! Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir mağazanın önünde bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken çok sayıda kişi yaralandı. Öte yandan; patlamada insanların panikle kaçması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Peki; Taksim İstiklal Caddesi'nde ne oldu, terör saldırısı mı? Taksim İstiklal Caddesi patlama sesi nedeni ne? İşte Taksim İstiklal Caddesi patlama anı ile ilgili son dakika gelişmeleri.

SON DAKİKA: Taksim İstiklal Caddesi’nde ne oldu, neden patlama oldu? Taksim İstiklal Caddesi patlama sesi nedeni nedir?

SON DAKİKA!

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir mağazanın önünde bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Olay yerine Beyoğlu ve Şişli'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre 10 yaralı var.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA!

Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

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SON DAKİKA: Taksim İstiklal Caddesi’nde ne oldu, neden patlama oldu? Taksim İstiklal Caddesi patlama sesi nedeni nedir?

Olay yerinden gelen ilk fotoğraflar...

SON DAKİKA! İstiklal Caddesi'nde patlama! İşte ilk görüntüler | Video

SON DAKİKA: Taksim İstiklal Caddesi’nde ne oldu, neden patlama oldu? Taksim İstiklal Caddesi patlama sesi nedeni nedir?

YARALILAR VAR

A Haber Yurt İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak bölgeden yaptığı bağlantıda aktardığı bilgide "Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlama sesi sonrasında yoğunluk yaşanmaya başladı. Yaralıların sayısı ile ilgili çeşitli rivayetler var. Ancak 5-11 arası yaralı görüşü şimdilik hakim. Sayının artabileceğini belirtelim" dedi.

SON DAKİKA: Taksim İstiklal Caddesi’nde ne oldu, neden patlama oldu? Taksim İstiklal Caddesi patlama sesi nedeni nedir?

TAKSİM İSTİKLAL'DEKİ PATLAMA TERÖR SALDIRISI MI?

A Haber muhabiri Mehmet Karataş da bölgede başka bir noktadan yaptığı bağlantıda "İstiklal'de 190 numaralı binada gerçekleşti patlama. Yoğun güvenlik önlemleri alındı. Burada asıl cevap bekleyen soru şu. Bu bir terör saldırısı mı? Bununla ilgili bir endişe ve çalışma var. Güvenlik birimleri yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yaralılar var" dedi.

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