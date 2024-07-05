Taksim Otelcilik’in çok beğenilen oteli Abant Köşkü’nde kendinizi doğayla ödüllendirin

Türkiye'nin yerli ve milli otelcilik markası Taksim International Group bünyesinde bulunan ve Abant ile bütünleşen Abant Köşk Otel, eşsiz manzaralı odalarıyla, ülke nüfus yoğunluğunun %50'sine 2 saat mesafede bulunan özel konumuyla hem zamandan tasarruf hem de "doğaya dönüş" şansı sunmaktadır.

Dört mevsim pencerenizden görebildiğiniz bir tablo gibi duran gölün bizzat içinde bulunan bir tesis ve aynı benzersiz manzaraya sahip genel kullanım alanları…