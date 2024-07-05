Haberler
Yaşam
Taksim Otelcilik'in çok beğenilen oteli Abant Köşkü'nde kendinizi doğayla ödüllendirin
Giriş Tarihi: 05.07.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
11:10
Taksim Otelcilik'in çok beğenilen oteli Abant Köşkü'nde kendinizi doğayla ödüllendirin
Arkanızda endemik türleri içinde barındıran yemyeşil bir orman, önünüzde eşsiz bir göl manzarası... Mavi ve yeşilin buluştuğu yerde doğayla iç içe olarak durup soluklanmak için en doğru adres. Şehir gürültüsünü sessize alarak doğayı dinlemek, kuş sesleriyle güne uyanmak Abant Köşk ile mümkün...