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Haberler Yaşam Taksim Otelcilik'in çok beğenilen oteli Abant Köşkü'nde kendinizi doğayla ödüllendirin
Giriş Tarihi: 05.07.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 11:10

Taksim Otelcilik'in çok beğenilen oteli Abant Köşkü'nde kendinizi doğayla ödüllendirin

Arkanızda endemik türleri içinde barındıran yemyeşil bir orman, önünüzde eşsiz bir göl manzarası... Mavi ve yeşilin buluştuğu yerde doğayla iç içe olarak durup soluklanmak için en doğru adres. Şehir gürültüsünü sessize alarak doğayı dinlemek, kuş sesleriyle güne uyanmak Abant Köşk ile mümkün...

Taksim Otelcilik’in çok beğenilen oteli Abant Köşkü’nde kendinizi doğayla ödüllendirin

Sorumluluklar, günlük koşuşturmalar, ev, iş, okul derken tatilin lüks değil bir ihtiyaç olduğunun ve tatil kavramının özellikle pandemi sonrası deniz, kum ve güneş üçlüsünden uzaklaşarak evrildiğinin hepimiz farkındayız.

Seyahat edebilmeyi, tatili, nefes alabilmeyi herkes için ulaşılabilir kılmak, değişen ve gelişen misafir ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışan Taksim Otelcilik; ilkelerinden ödün vermeden eksilmeyen heyecanı ve hizmet anlayışı ile Türkiye'nin en önemli turizm öncülerinden biri olmaya, 1966 yılından beri devam etmektedir. https://taksimotelcilik.com.tr

Taksim Otelcilik’in çok beğenilen oteli Abant Köşkü’nde kendinizi doğayla ödüllendirin

Türkiye'nin yerli ve milli otelcilik markası Taksim International Group bünyesinde bulunan ve Abant ile bütünleşen Abant Köşk Otel, eşsiz manzaralı odalarıyla, ülke nüfus yoğunluğunun %50'sine 2 saat mesafede bulunan özel konumuyla hem zamandan tasarruf hem de "doğaya dönüş" şansı sunmaktadır.

Dört mevsim pencerenizden görebildiğiniz bir tablo gibi duran gölün bizzat içinde bulunan bir tesis ve aynı benzersiz manzaraya sahip genel kullanım alanları…

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Taksim Otelcilik’in çok beğenilen oteli Abant Köşkü’nde kendinizi doğayla ödüllendirin

Huzur odaklı münferit konaklamalarınıza, aile tatilinize, bir ömür hatırlanacak romantik balayı tatilinize ve iş toplantılarınıza doğanın içerisinde devam edebilmeniz için bizler burada sizleri bekliyoruz.

Abant Köşkü, size ve sevdiklerinize huzurlu bir kaçamak rotası sunarken benzersiz göl ve orman manzarasıyla, ölümsüzleşen fotoğraf karelerinizde yaşamaya devam edecek. https://abantkosku.com

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