Tam 223 yıl hapisle aranıyordu! Aylarca bakın nasıl saklanmış...

Yürütülen istihbarat ve saha çalışmaları kapsamında, şüphelinin nüfusa kayıtlı olduğu Sason ilçesinden uzak bir bölgede, akrabalık bağı bulunmayan kişilerle iletişim kurarak gizlendiği belirlendi. Ekipler, M.Ş.B.'nin Beşiri ilçesinin kırsal kesimlerinde çobanlık yaparak izini kaybettirmeye çalıştığını tespit etti.

