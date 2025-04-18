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Giriş Tarihi: 18.04.2025 11:13 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 11:18

Tam 223 yıl hapisle aranıyordu! Aylarca bakın nasıl saklanmış...

Batman'da, hakkında 223 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 20 ilde "Mal varlığına karşı işlenen suçlar" kategorisinde 55 ayrı arama kaydı olan M.Ş.B., İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği titiz bir operasyonla yakalandı. Şüphelinin, yakalanmamak için Beşiri ilçesi kırsalında çobanlık yaptığı ortaya çıktı.

DHA
Tam 223 yıl hapisle aranıyordu! Aylarca bakın nasıl saklanmış...

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), M.Ş.B.'nin yakalanması için yaklaşık 8 ay önce detaylı bir çalışma başlattı.

Tam 223 yıl hapisle aranıyordu! Aylarca bakın nasıl saklanmış...

Yürütülen istihbarat ve saha çalışmaları kapsamında, şüphelinin nüfusa kayıtlı olduğu Sason ilçesinden uzak bir bölgede, akrabalık bağı bulunmayan kişilerle iletişim kurarak gizlendiği belirlendi. Ekipler, M.Ş.B.'nin Beşiri ilçesinin kırsal kesimlerinde çobanlık yaparak izini kaybettirmeye çalıştığını tespit etti.

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Tam 223 yıl hapisle aranıyordu! Aylarca bakın nasıl saklanmış...

JASAT ekipleri, şüphelinin günlük rutinlerini ve bulunduğu alanı belirlemek için uzun süren bir takip süreci gerçekleştirdi. Toplanan bilgiler doğrultusunda, Beşiri kırsalında düzenlenen hedef odaklı operasyonla M.Ş.B. kıskıvrak yakalandı.

Tam 223 yıl hapisle aranıyordu! Aylarca bakın nasıl saklanmış...

Gözaltına alınan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Tam 223 yıl hapisle aranıyordu! Aylarca bakın nasıl saklanmış...


Yakalanmasının ardından Batman'daki adli makamlara sevk edilen M.Ş.B., burada çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Mahkeme kararının ardından şüpheli, cezalarını çekmek üzere Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.