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Tam 223 yıl hapisle aranıyordu! Aylarca bakın nasıl saklanmış...
Giriş Tarihi: 18.04.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
11:18
Tam 223 yıl hapisle aranıyordu! Aylarca bakın nasıl saklanmış...
Batman'da, hakkında 223 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 20 ilde "Mal varlığına karşı işlenen suçlar" kategorisinde 55 ayrı arama kaydı olan M.Ş.B., İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği titiz bir operasyonla yakalandı. Şüphelinin, yakalanmamak için Beşiri ilçesi kırsalında çobanlık yaptığı ortaya çıktı.