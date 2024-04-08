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Giriş Tarihi: 08.04.2024 00:39 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 00:39

TAM GÜNEŞ TUTULMASI başladı mı, ne zaman olacak? Güneş Tutulması saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi?

2024 yılının ilk güneş tutulmasında gökyüzü görsel bir şölen sunacak. Özellikle Amerika kıtasının birçok bölgesinden izlenebilecek olan Güneş Tutulması pek çok etkiye de sahip olacak. Bu noktada, 'Tam güneş tutulması ne zaman, saat kaçta ve Türkiye'den izlenecek mi' soruları merak ediliyor. İşte 43 ülkede izlenebilecek olan güneş tutulmasına ilişkin detaylar;

TAM GÜNEŞ TUTULMASI başladı mı, ne zaman olacak? Güneş Tutulması saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi?

2024 yılının ilk Güneş Tutulması ile ilgili heyecanlı bekleyiş başladı. 43 ülkeden resmi olarak izlenebileceği belirtilen güneş tutulmasının pek çok etkisi olacak. Peki, Tam güneş tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek ve Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte Güneş tutulması ile ilgili ayrıntılar…

TAM GÜNEŞ TUTULMASI başladı mı, ne zaman olacak? Güneş Tutulması saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi?

YILIN İLK GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2024 yılının ilk güneş tutulması 8 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek.

Belirli bir konum için kısmi tutulma bir ile üç saat sürecek olsa da, tam tutulmayı yakalama süresi çok daha kısadır; yalnızca birkaç saniye ila yaklaşık üç dakika sürer.

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TAM GÜNEŞ TUTULMASI başladı mı, ne zaman olacak? Güneş Tutulması saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Güneş tutulması Türkiye'de görülmeyecek.

Tam güneş tutulması Meksika, ABD ve Kanada'nın üzerinden geçecek. Sadece bu üç ülkede 8 Nisan'da güneş yüzde 100 kapatılacak. Grönland, Portekiz ve İzlanda'nın da aralarında bulunduğu 43 ülke bu manzarayı kısmi güneş tutulması olarak izleyebiliyor.

TAM GÜNEŞ TUTULMASI başladı mı, ne zaman olacak? Güneş Tutulması saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi?

Güneş tutulması Türkiye saati ile 18:42'de başlayacak, tam tutulma 21:17'de meydana gelecek, 23:52'de ise sona erecek.

UZMANLAR GÜNEŞ TUTULMASI İÇİN UYARDI

Kanada Uzay Ajansı, uygun koruma olmadan doğrudan güneşe bakmanın kısmi veya tamamen görme kaybı gibi ciddi sorunlara yol açabileceği konusunda uyardı.

Uzmanlar "Sadece birkaç saniye güneşe bakmakla hasar oldukça hızlı bir şekilde oluşabilir ve hasar meydana geldikten sonraki birkaç hafta içinde semptomlar ortaya çıkmaya başlayabilir." dedi.

TAM GÜNEŞ TUTULMASI başladı mı, ne zaman olacak? Güneş Tutulması saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi?

Tutulmayı izleyen kişilerin ISO 12312-2 uluslararası standardının güvenlik gereksinimlerini karşılayan özel gözlükler takması gerekiyor.

Uzmanlar, tutulmaya bakarken normal güneş gözlüğü takılmaması gerektiğini söylüyor.

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