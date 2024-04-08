TAM GÜNEŞ TUTULMASI başladı mı, ne zaman olacak? Güneş Tutulması saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi?

YILIN İLK GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2024 yılının ilk güneş tutulması 8 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek.

Belirli bir konum için kısmi tutulma bir ile üç saat sürecek olsa da, tam tutulmayı yakalama süresi çok daha kısadır; yalnızca birkaç saniye ila yaklaşık üç dakika sürer.