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TAM GÜNEŞ TUTULMASI başladı mı, ne zaman olacak? Güneş Tutulması saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi?
Giriş Tarihi: 08.04.2024 00:39
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
00:39
TAM GÜNEŞ TUTULMASI başladı mı, ne zaman olacak? Güneş Tutulması saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi?
2024 yılının ilk güneş tutulmasında gökyüzü görsel bir şölen sunacak. Özellikle Amerika kıtasının birçok bölgesinden izlenebilecek olan Güneş Tutulması pek çok etkiye de sahip olacak. Bu noktada, 'Tam güneş tutulması ne zaman, saat kaçta ve Türkiye'den izlenecek mi' soruları merak ediliyor. İşte 43 ülkede izlenebilecek olan güneş tutulmasına ilişkin detaylar;