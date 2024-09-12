Giriş Tarihi: 12.09.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
10:19
Tamirciyi öldüren eski ortak tutuklandı: Cinayetten 5 dakika sonra kahve içmeye gitti
İstanbul Sarıyer'de akü tamircisi 54 yaşındaki İlhan Gürleyen, dükkanının önünde sandalyede otururken başından vurularak öldürülmüştü. Gürleyen'i hiçbir şey demenden öldürüp kaçan şüphelinin bir süre önce birlikte iş yaptığı eski ortağı Mehmet D. Olduğu ortaya çıkmıştı. Kendi müşterilerini çaldığını iddia ettiği eski ortağını katleden Mehmet D. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınıp adliyeye sevk olmuştu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet D.'nin cinayetten hemen sonra bir kahve zincirine gidip hiç bir şey olmamış gibi kahve içtiği anların görüntüsü ortaya çıktı.