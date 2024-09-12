Tamirciyi öldüren eski ortak tutuklandı: Cinayetten 5 dakika sonra kahve içmeye gitti

ESKİ ORTAĞINI SORUMLU TUTMUŞ

Mehmet D. ise babadan kalan işyerini işletmeye devam ediyordu. Ancak işleri istediği gibi gitmeyince iflas etti ve dükkanı kapatmak zorunda kaldı. İddiaya göre Mehmet D. bu durumdan da eski ortağı İlhan Gürleyen'i sorumlu tutuyordu. Gürleyen'in kendi müşterilerini aldığını düşünüp husumet beslemişti.