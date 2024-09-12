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Giriş Tarihi: 12.09.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 10:19

Tamirciyi öldüren eski ortak tutuklandı: Cinayetten 5 dakika sonra kahve içmeye gitti

İstanbul Sarıyer'de akü tamircisi 54 yaşındaki İlhan Gürleyen, dükkanının önünde sandalyede otururken başından vurularak öldürülmüştü. Gürleyen'i hiçbir şey demenden öldürüp kaçan şüphelinin bir süre önce birlikte iş yaptığı eski ortağı Mehmet D. Olduğu ortaya çıkmıştı. Kendi müşterilerini çaldığını iddia ettiği eski ortağını katleden Mehmet D. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınıp adliyeye sevk olmuştu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet D.'nin cinayetten hemen sonra bir kahve zincirine gidip hiç bir şey olmamış gibi kahve içtiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK
Tamirciyi öldüren eski ortak tutuklandı: Cinayetten 5 dakika sonra kahve içmeye gitti

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Huzur Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde geçtiğimiz Pazar günü saat 12.00 sıralarında 54 yaşındaki oto tamircisi İlhan Gürleyen tamirhanenin önünde sandalye de oturduğu sırada yanına kapüşonlu bir kişi yanaştı. Silahını çıkaran saldırgan Gürleyen'in başına tek el ateş ettikten sonra hızla olay yerinden kaçtı.

Tamirciyi öldüren eski ortak tutuklandı: Cinayetten 5 dakika sonra kahve içmeye gitti

Silah sesini duyup olay yerine gelenler Gürleyen'in yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Gürleyen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olay yerinden hızla kaçan kapüşonlu kişi tespit edilerek yakalamak için Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

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Tamirciyi öldüren eski ortak tutuklandı: Cinayetten 5 dakika sonra kahve içmeye gitti

"BABASININ YANINDA İŞİ ÖĞRENMİŞ"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemelerde şüphelinin Gürleyen'in eski iş ortağı olan Mehmet D. Olduğu belirlendi. İddiaya göre İlhan Gürleyen yıllarca Mehmet D.'nin babasının yanında çalışmıştı.

Tamirciyi öldüren eski ortak tutuklandı: Cinayetten 5 dakika sonra kahve içmeye gitti

Bundan 10 yıl kadar önce babası vefat edince Gürleyen ile Mehmet D. işyerini birlikte çalıştırmaya başladılar. Ancak ikili belli bir süre anlaşamayınca ayrıldılar. İlhan Gürleyen iki yan tarafa kendisi aynı tamirhaneden açtı.

Tamirciyi öldüren eski ortak tutuklandı: Cinayetten 5 dakika sonra kahve içmeye gitti

ESKİ ORTAĞINI SORUMLU TUTMUŞ

Mehmet D. ise babadan kalan işyerini işletmeye devam ediyordu. Ancak işleri istediği gibi gitmeyince iflas etti ve dükkanı kapatmak zorunda kaldı. İddiaya göre Mehmet D. bu durumdan da eski ortağı İlhan Gürleyen'i sorumlu tutuyordu. Gürleyen'in kendi müşterilerini aldığını düşünüp husumet beslemişti.

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