Haberler Yaşam Tapdi Oksijen halka arz oransal mı eşit mi, fiyatı ne kadar, ne zaman bitiyor? Tınaztepe Tapdi Oksijen halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, büyüklüğü ne kadar?

Giriş Tarihi: 05.01.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 10:45

Tapdi Oksijen halka arz oransal mı eşit mi, fiyatı ne kadar, ne zaman bitiyor? Tınaztepe Tapdi Oksijen halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, büyüklüğü ne kadar?

Tapsı Oksijen halka arz tarihi bugün itibariyle başladı ve bir süre devam edecek. Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. halka arz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. TNZTP.HE kodu ile halka arzı yatırımcılar takip edebilecek. Yatırımcılar da Tapdi Oksijen halka arz oransal mı eşit mi, fiyatı ve büyüklüğü sıklıkla aratılıyor. Peki, Tapdi Oksijen halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir? Tapdi Oksijen halka arz eşit mi, oransal mı? İşte yeni halka arz hakkında detaylar…