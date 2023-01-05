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Haberler Yaşam Tapdi Oksijen halka arz oransal mı eşit mi, fiyatı ne kadar, ne zaman bitiyor? Tınaztepe Tapdi Oksijen halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, büyüklüğü ne kadar?
Giriş Tarihi: 05.01.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 10:45

Tapdi Oksijen halka arz oransal mı eşit mi, fiyatı ne kadar, ne zaman bitiyor? Tınaztepe Tapdi Oksijen halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, büyüklüğü ne kadar?

Tapsı Oksijen halka arz tarihi bugün itibariyle başladı ve bir süre devam edecek. Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. halka arz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. TNZTP.HE kodu ile halka arzı yatırımcılar takip edebilecek. Yatırımcılar da Tapdi Oksijen halka arz oransal mı eşit mi, fiyatı ve büyüklüğü sıklıkla aratılıyor. Peki, Tapdi Oksijen halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir? Tapdi Oksijen halka arz eşit mi, oransal mı? İşte yeni halka arz hakkında detaylar…

Tapdi Oksijen halka arz oransal mı eşit mi, fiyatı ne kadar, ne zaman bitiyor? Tınaztepe Tapdi Oksijen halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, büyüklüğü ne kadar?

Tapdi Oksijen halka arz ne zaman, oransal mı eşit mi soruları yanıt arıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arz, yatırımcıların gündeminde yer alıyor. 28.000.000 pay yeni halka arzla birlikte satışa sunulacak. Tapdi Oksijen halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir? Tapdi Oksijen halka arz fiyatı ne kadar, oransal mı? İşte detaylar…

Tapdi Oksijen halka arz oransal mı eşit mi, fiyatı ne kadar, ne zaman bitiyor? Tınaztepe Tapdi Oksijen halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, büyüklüğü ne kadar?

TAPDİ OKSİJEN HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANTISAL MI?

Eşit Dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek.

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Tapdi Oksijen halka arz oransal mı eşit mi, fiyatı ne kadar, ne zaman bitiyor? Tınaztepe Tapdi Oksijen halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, büyüklüğü ne kadar?

TAPDİ OKSİJEN HALKA ARZ NE KADAR?

1 TL nominal değerli payın fiyatı 10,21 TL olarak belirlendi.

Tapdi Oksijen halka arz oransal mı eşit mi, fiyatı ne kadar, ne zaman bitiyor? Tınaztepe Tapdi Oksijen halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, büyüklüğü ne kadar?

TAPDİ OKSİJEN HALKA ARZ HANGİ TARİHLER ARASINDA ALINACAK?

Halka arz, 5 – 6 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Tapdi Oksijen halka arz oransal mı eşit mi, fiyatı ne kadar, ne zaman bitiyor? Tınaztepe Tapdi Oksijen halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, büyüklüğü ne kadar?

TAPDİ OKSİJEN HALKA ARZ MİKTARI NE KADAR?

28.000.00 pay satışa sunulacak.

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