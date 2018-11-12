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daki böyle bitti

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Giriş Tarihi: 12.11.2018 22:20 Güncelleme Tarihi: 12.11.2018 23:36
Tapudaki vurgun böyle bitti

Müdürlüğünde iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı. Savcının itirzı üzerine, adli kontrol şartı ile serbest bırakılan 6 kişiden, emlakçı Bahattin T. ve Nuri O. da tutuklandı.

Tapudaki vurgun böyle bitti

Olay, Müdürlüğünde çalışan bir memurun Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yaptığı bir şikayetle ortaya çıkmıştı.

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Tapudaki vurgun böyle bitti

Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir müfettiş görevlendirdi.

Tapudaki vurgun böyle bitti

Yapılan incelemeler sonucunda müfettiş raporu doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla alakalı soruşturma başlattı.

Tapudaki vurgun böyle bitti

Soruşturma kapsamında polisin yaptığı operasyonla 4'ü çalışanı, 6'sı ise emlakçı olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı.

Tapudaki vurgun böyle bitti

Gözaltına alınanlardan memur M.Ö, K.P, S.O. ve müteahhit D.S. tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Tapudaki vurgun böyle bitti

Müdürlüğü'nde bazı görevlilerin kurumun gelirlerini kendi hesaplarına geçirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol şartı ile serbest bırakılan 6 kişiden, emlakçı Bahattin T. ve Nuri O. savcının itirazı üzerine tutuklandı.

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