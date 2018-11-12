İnegöl Tapu Müdürlüğünde vurgun iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı. Savcının itirzı üzerine, adli kontrol şartı ile serbest bırakılan 6 kişiden, emlakçı Bahattin T. ve Nuri O. da tutuklandı. Olay, İnegöl Tapu Müdürlüğünde çalışan bir memurun Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yaptığı bir şikayetle vurgun ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir müfettiş görevlendirdi. Yapılan incelemeler sonucunda müfettiş raporu doğrultusunda İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla alakalı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polisin yaptığı operasyonla 4'ü tapu çalışanı, 6'sı ise emlakçı olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan memur M.Ö, K.P, S.O. ve müteahhit D.S. tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İnegöl Tapu Müdürlüğü'nde bazı görevlilerin kurumun gelirlerini kendi hesaplarına geçirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol şartı ile serbest bırakılan 6 kişiden, emlakçı Bahattin T. ve Nuri O. savcının itirazı üzerine tutuklandı.