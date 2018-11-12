İnegöl Tapu Müdürlüğü'nde bazı görevlilerin kurumun gelirlerini kendi hesaplarına geçirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol şartı ile serbest bırakılan 6 kişiden, emlakçı Bahattin T. ve Nuri O. savcının itirazı üzerine tutuklandı.