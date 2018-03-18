Taraftara müze yolu göründü

MEHMET BEDİROĞLU

Rıza Çalımbay'ın 20 yıldan daha yaşlı olan kramponlarının önündeyim. Hayli yıpranmış hatta ön kısmı yırtılmaya yüz tutmuş. Kim bilir Rıza Kaptan bu kramponlarla kaç atak kesti, kaç gollük pas verdi, kaç kupa gördü diye düşünürken sol tarafımda tanıdık bir simayı, Aras Bulut İynemli'yi görüyorum. Ufak bir kafa hareketiyle birbirimize usulen bir selam verdikten sonra ben Metin, Ali, Feyyaz'ın formalarına doğru başımı çevirirken o yönünü Süleyman Seba'nın heykeline doğru kırıyor. Peki, Aras Bulut ve ben aynı anda nereyi mi geziyoruz, Vodafone Stadyumu'ndaki Beşiktaş müzesini!

Hikâyeyi başa alalım... Aslında her şey bir hafta önce başlıyor. Art arda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de tıpkı Beşiktaş gibi stadyum ve müze turlarını başlattıkları haberini görüyorum. Sıkı bir futbolsever olarak hem heyecanlanıyorum hem de keyifli bir şeyler çıkabilir diye düşünüyorum. Türkiye'nin en büyük bu üç kulübü sporun her branşında birbirleriyle mücadelelerini sürdürüyorlardı peki ama diğer mecralarda vaziyet ne haldeydi?