Türkiye'nin en iyi haber sitesi

yolu göründü

Türkiye'nin üç büyük kulübünün dününü ve bugününü görmeye hazır mısınız? , ve 'ın lerini karış karış gezdik. Atatürk büstü şeklindeki yı da desibel rekorunun kırıldığı özel odayı da Muhammed Ali'nin eldivenlerini de gördük

Giriş Tarihi: 18.03.2018 12:28 Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 13:03
  • 1
  • 16
yolu göründü
Taraftara müze yolu göründü

MEHMET BEDİROĞLU

Rıza Çalımbay'ın 20 yıldan daha yaşlı olan kramponlarının önündeyim. Hayli yıpranmış hatta ön kısmı yırtılmaya yüz tutmuş. Kim bilir Rıza Kaptan bu kramponlarla kaç atak kesti, kaç gollük pas verdi, kaç gördü diye düşünürken sol tarafımda tanıdık bir simayı, Aras Bulut İynemli'yi görüyorum. Ufak bir kafa hareketiyle birbirimize usulen bir selam verdikten sonra ben Metin, Ali, Feyyaz'ın formalarına doğru başımı çevirirken o yönünü Süleyman Seba'nın heykeline doğru kırıyor. Peki, Aras Bulut ve ben aynı anda nereyi mi geziyoruz, Vodafone Stadyumu'ndaki sini!
Hikâyeyi başa alalım... Aslında her şey bir hafta önce başlıyor. Art arda ve 'nin de tıpkı Beşiktaş gibi stadyum ve müze turlarını başlattıkları haberini görüyorum. Sıkı bir futbolsever olarak hem heyecanlanıyorum hem de keyifli bir şeyler çıkabilir diye düşünüyorum. Türkiye'nin en büyük bu üç kulübü sporun her branşında birbirleriyle mücadelelerini sürdürüyorlardı peki ama diğer mecralarda vaziyet ne haldeydi?

  • 2
  • 16
yolu göründü
Taraftara müze yolu göründü


Sağım solum kupa

Galatasaray, üç büyükler içindeki en yeni ye sahip. Aslında Beyoğlu'ndaki Galatasaray müzesi yıllardır var ama stadyumdaki müze mart ayının başında açılmış. Zaten Müze Müdürü Semih Ulu da "Türkiye'de iki müzesi olan tek kulübüz" diyerek bu durumu özetliyor.
Girişte bizi Ali Sami Yen karşılıyor, daha doğrusu bacak bacak üstüne atmış bir Ali Sami Yen heykeli. Müzede onunla ilgili hayli ilginç enstantanelere ve daha önce duymadığınız bilgilere şahit olacaksınız.
Müzede kronolojik bir akış benimsenmiş. İlerledikçe sağ tarafımızda Galatasaray tarihinden önemli satırbaşlarını sol tarafımızda ise futbol dışı branşlarda kazanılmış başarıları ve tarihe adını yazdırmış sporcuların izlerini görüyoruz. Bu noktada Balkan Harbi'nde, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarında şehit düşen Galatasaraylı sporcuların hatıraları yürek burkmuyor değil.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 16
yolu göründü
Taraftara müze yolu göründü

1928 yılında Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen ilk ve tek futbol maçı organizasyonunda ve karşı karşıya geliyor. İki ayaklı maçın ardından rakibini mağlup eden Galatasaray Gazi 'sını yani Atatürk büstünü sine götürmeye hak kazanıyor. Büst şeklindeki bu kupa da müzenin en iddialı parçalarından.
Müzenin sonundaki sinema salonuna doğru giderken ise tüm branşlarda kazanılmış olan kupaların görkemi doğrusu göz alıyor. Evet müze turunun sonunda 15 dakikalık, Galatasaray tarihine dair kısa bir film de ziyaretçileri bekliyor bu arada, atlamayın derim.

  • 4
  • 16
yolu göründü
Taraftara müze yolu göründü

nin uç köşesinde Futbol takımının gelmiş geçmiş en önemli simalarının balmumu heykelleriyle rastlaşıyoruz bu kez. Kimler yok ki? Metin Oktay, Jupp Derwall, Turgay Şeren, Gündüz Kılıç... Hepsine tek tek selam verip devam ederken zannımca müzedeki en ilgi çekici kısımlara da yaklaşıyoruz. Çünkü ve madalyalar bizleri bekliyor. Tabii herkes lig larını, UEFA Kupası'nı, Süper Kupa'yı bilir bilmesine de daha neler neler var... Örneğin yarım kupa! Tarihinde dört kez Galatasaray yenişmezlik nedeniyle bir kupanın yarısını müzesine götürebilmiş. Bunlardan, 1958 ve 1962 tarihinde verilen kupalar müzede sergileniyor. Diğer yarıları ise Göztepe ve 'deymiş.

  • 5
  • 16
yolu göründü
Taraftara müze yolu göründü

Yarım nın yanı başında bu kez devasa bir kupayla karşılaşıyorum. 1968'de verilen TSYD Kupası gelmiş geçmiş en hacimli kupa olarak gösterilmekteymiş. Bunu nasıl kaldırıp taşımış acaba futbolcular derken, kupanın yanındaki fotoğrafa gözüm takılıyor ve gerekli cevabı alıyorum. Bütün takım omuzlamış ve öyle tur atmış. Mutlaka görülesi başka bir kupanın yanındayım birkaç santimetre sonra...
1928 yılında Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen ilk ve tek futbol maçı organizasyonunda ve karşı karşıya geliyor. İki ayaklı maçın ardından rakibini mağlup eden Galatasaray Gazi Kupa'sını yani Atatürk büstünü sine götürmeye hak kazanıyor. Büst şeklindeki bu kupa da müzenin en iddialı parçalarından.
Müzenin sonundaki sinema salonuna doğru giderken ise tüm branşlarda kazanılmış olan kupaların görkemi doğrusu göz alıyor. Evet müze turunun sonunda 15 dakikalık, Galatasaray tarihine dair kısa bir film de ziyaretçileri bekliyor bu arada, atlamayın derim.

  • 6
  • 16
yolu göründü
Taraftara müze yolu göründü

En şık hikayesi: Ali Sami Yen'in denizcilik tutkusu
Alametifarikası: Her branşta kazanılan tüm ları cömertçe sergilemesi
Mutlaka görmeniz gerekenler: UEFA Kupası, Süper Kupa, Efsanelerin balmumu heykelleri, Yarım kupa ve ilk formaların reprodüksiyonları
Farklılığı: Sinema salonu ve 'dan gelenler' köşesi

  • 7
  • 16
yolu göründü
Taraftara müze yolu göründü


Desibel rekoru da kırılıyor karaoke de yapılıyor

Türkiye'nin ilk akıllı stadyumu olarak lanse edilen Beşiktaş'ın stadının si de herhalde ilk akıllı müze olarak kayıtlara geçebilir. Çünkü teknolojinin interaktif bir biçimde ziyaretçilerle buluşturulduğu eşsiz bir müze ortamı kurulmuş. Üstelik bedensel ve görme engelliler de düşünülerek onların rahatça gezebilmesi için tüm şartlar düşünülmüş. Keza çocuk ziyaretçilerin de hayli keyif alacağı ufak oyunlar, puzzle'lar yerleştirilerek her yaştan ziyaretçiye hitap eden geniş kapsamlı bir müze oluşturulmuş.

BİZE ULAŞIN