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Haberler Yaşam TARİHİ DÜŞÜŞ: Altının gram fiyatı ne kadar oldu? 21 Aralık canlı ve anlık gram altın fiyatları
Giriş Tarihi: 21.12.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 09:33

TARİHİ DÜŞÜŞ: Altının gram fiyatı ne kadar oldu? 21 Aralık canlı ve anlık gram altın fiyatları

Canlı ve anlık gram altın fiyatları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Başkan Erdoğan dün Kabine Toplantısı'nın ardından tarihi bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, döviz ve altın piyasalarında sert düşüşler gerçekleşti. Bu noktada 21 Aralık canlı ve anlık gram altın fiyatları ile birlikte, altının gram fiyatı ne kadar oldu sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Altının gram fiyatı geçtiğimiz günlerde bin liranın üstüne çıkmıştı. Bugün Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 21 Aralık canlı ve anlık gram altın fiyatları

TARİHİ DÜŞÜŞ: Altının gram fiyatı ne kadar oldu? 21 Aralık canlı ve anlık gram altın fiyatları

Gram altın bugün ne kadar, kaç TL sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Başkan Erdoğan dün Kabine Toplantısı'nın ardından döviz kuru ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamaların ardından ise tüm döviz kurları ve altının gram fiyatı tarihi bir düşüşe geçti. Bu sabah itibariyle sert düşüş devam ediyor. Peki, Altının gram fiyatı ne kadar oldu? 21 Aralık canlı ve anlık gram altın fiyatları

TARİHİ DÜŞÜŞ: ALTININ GRAM FİYATI NE KADAR OLDU?

24 saat önce bin liranın üstüne çıkan gram altın bugün tarihin en sert çakılışlarından birini yaşıyor. Gram altın fiyatı 700 liranın altını gördü.

TARİHİ DÜŞÜŞ: Altının gram fiyatı ne kadar oldu? 21 Aralık canlı ve anlık gram altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATLARI

Alış: 664,0210 TL

Satış: 664,1550 TL

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TARİHİ DÜŞÜŞ: Altının gram fiyatı ne kadar oldu? 21 Aralık canlı ve anlık gram altın fiyatları

Başkan Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanmayı durdurmak için serbest piyasa kuralları içerisinde devreye sokulan yeni finansal araçları açıkladı. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

YENİ ARAÇLAR DEVREDE

İnsanlarımız, bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak.

Ayrıca TL varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'Kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk Lirası'ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.

İHRACATÇIYA KOLAYLIK

Bir müjdemiz de ihracatçılarımıza var. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Bu işlem sonunda ortaya çıkabilecek kur farkı ise TL olarak ihracatçı firmamıza ödenecek.

Fon büyüklüğü 250 milyar liraya ulaşan bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz.

TARİHİ DÜŞÜŞ: Altının gram fiyatı ne kadar oldu? 21 Aralık canlı ve anlık gram altın fiyatları

Devlet iç borçlanma senetlerine talebi artırmak için buradaki stopajı yüzde sıfıra indiriyoruz. Kurum kazançları üzerindeki vergi yükünü azaltarak uluslararası rekabeti desteklemek ve yatırımı teşvik etmek amacıyla ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde bir puanlık indirim planlıyoruz. Katma Değer Vergisi'ni etkinliği, adaleti ve basitleştirmeyi sağlamak amacıyla yeniden düzenliyoruz.

TARİHİ DÜŞÜŞ: Altının gram fiyatı ne kadar oldu? 21 Aralık canlı ve anlık gram altın fiyatları

TEMETTÜ ÖDEMELERİ ÜZERİNDEKİ STOPAJI YÜZDE 10'A İNDİRİYORUZ

Kar payı üzerinden yapılan vergilendirme ve bu gelirin beyanı yatırımcılar açısından caydırıcı bir mahiyet arz eder hale gelmiştir. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indiriyoruz.

KİT'lerden elde edilen ve bütçeye aktarılan gelir paylarına endeksli kamu borçlanma senetleri çıkartılarak yatırımcıların Türk Lirası bazlı varlıklara yönelimi teşvik edilecektir.

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