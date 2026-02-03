Tarihi eserler aslına dönüyor, şehirler hayat buluyor! Asrın felaketinden asrın ihyasına

"RESTORASYON SÜRECİNİ SAYILARLA ANLATMAK, EMEĞİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ORTAYA KOYAR"

Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinin ardından kültürel varlıkların korunması ve yeniden ihyası için başlatılan sürecin rakamlarla özetini paylaştı. Ersoy, yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında toplam 5.119 taşınmaz kültür varlığının incelendiğini; bunlardan 364'ünün tamamen yıkıldığı, 973'ünün ağır, 1.206'sının orta ve 1.036'sının hafif hasarlı olduğunu belirlediklerini anlattı.

Tespit edilen yapıların belgelenmesinin ardından yeniden inşa ve restorasyon uygulamaları için projelendirme süreçlerinin başlatıldığını belirten Ersoy, bu çalışmaların son derece hassas şekilde, bilimsel yöntemlere ve yapıların özgün niteliklerine sadık kalınarak yürütüldüğünün altını çizdi.

Bu kapsamda 11 ilde toplam 63 uygulamanın tamamlandığını, aynı hassasiyetle sürdürülen 21 çalışmanın da kısa sürede bitirileceğini aktaran Ersoy, sahada görev yapan uzman ve işçilere teşekkür etti. Yürütülen uygulamalarda bugüne kadar yalnızca Bakanlığa ait yapılar için yaklaşık 7,3 milyar lira ödenek kullanıldığını belirtti.

Öte yandan, özel mülkiyetteki tescilli yapılara da destek verildiğini açıklayan Ersoy, 1.278 yapıya proje yardımı, 278 yapıya ise uygulama yardımı olmak üzere toplam 1.554 yapı için yaklaşık 2 milyar lira kaynak sağlandığını ifade etti.