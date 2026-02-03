Tarihi eserler aslına dönüyor, şehirler hayat buluyor! Asrın felaketinden asrın ihyasına

"BU BAŞARI HİKAYESİNİN GERİSİNDE MİLLETİMİZİN GÜCÜ VAR"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşmasının sonunda yaşanan büyük felaketin ardından gösterilen sabır, inanç ve birlik duygusuna dikkat çekerek, Türkiye'nin bu süreci milletin kararlılığı ve desteğiyle başarı hikâyesine dönüştürdüğünü vurguladı.
6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle anan Ersoy, böylesi bir acının bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. Deprem sonrası yaşanan zorluklara rağmen milletin dirayetli duruş sergilediğini ifade eden Bakan Ersoy, her yeni güne umutla devam edebilmenin gücünü vatandaştan aldıklarını söyledi.
Ersoy, ortaya koydukları başarının arkasında, milletin inancı ve desteğinin olduğunu belirterek, "Tarihte görülmemiş bir başarı hikâyesi yazıldıysa bu sadece ve sadece aziz ve asil milletimizin bize olan inancı, güveni ve desteği ile olmuştur." dedi.
Bakan Ersoy ayrıca, süreci en başından itibaren yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, onun kararlılığı ve vizyonu sayesinde tüm ekiplerin büyük bir motivasyonla çalıştığını söyledi. Tüm bakan arkadaşlarına, yerel yönetimlere ve bölgedeki tüm paydaşlara da şükranlarını sunan Ersoy, "Bundan sonrası inşallah daha iyiye, daha güzele bir yürüyüş olacaktır." ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.
Konuşmasının ardından Bakan Ersoy Hatay'daki programı çerçevesinde, Habib-i Neccar Camii, Hatay Medeniyetler Kütüphanesi ve Hatay Arkeoloji Müzesini ziyaret edecek ayrıca depremzede gençlerle bir araya gelecek.
Bakan Ersoy, gerçekleştireceği bu ziyaretlerle hem yürütülen çalışmaları yerinde inceleyecek hem de süreci sahada değerlendirecek.