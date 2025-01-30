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Tarihin en zengin oyuncusu herkesi şaşırttı: Ne Ronaldo Ne Messi! Kişisel serveti 20 milyar dolardan fazla…
Giriş Tarihi: 30.01.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
10:48
Tarihin en zengin oyuncusu herkesi şaşırttı: Ne Ronaldo Ne Messi! Kişisel serveti 20 milyar dolardan fazla…
Futbolcuların aldıkları ücretler toplumun büyük bir kesiminin üzerinde. Özellikle Messi, Ronaldo gibi uzun yıllar dünya futbolunun zirvesinde kalmış isimler pek çok ülkeden fazla servete sahip olabiliyor. Durum böyleyken, dünyanın en zengin oyuncusunun da Messi, Ronaldo gibi popülariteye sahip oyunculardan biri olması bekleniyor. Ancak bir isim var ki futboluyla akıllara kazınamasa da serveti ile en tepeye oturdu. İşte dünyanın en zengin futbolcusu…