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Haberler Yaşam Tarihin en zengin oyuncusu herkesi şaşırttı: Ne Ronaldo Ne Messi! Kişisel serveti 20 milyar dolardan fazla…
Giriş Tarihi: 30.01.2025 10:48 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 10:48

Tarihin en zengin oyuncusu herkesi şaşırttı: Ne Ronaldo Ne Messi! Kişisel serveti 20 milyar dolardan fazla…

Futbolcuların aldıkları ücretler toplumun büyük bir kesiminin üzerinde. Özellikle Messi, Ronaldo gibi uzun yıllar dünya futbolunun zirvesinde kalmış isimler pek çok ülkeden fazla servete sahip olabiliyor. Durum böyleyken, dünyanın en zengin oyuncusunun da Messi, Ronaldo gibi popülariteye sahip oyunculardan biri olması bekleniyor. Ancak bir isim var ki futboluyla akıllara kazınamasa da serveti ile en tepeye oturdu. İşte dünyanın en zengin futbolcusu

Tarihin en zengin oyuncusu herkesi şaşırttı: Ne Ronaldo Ne Messi! Kişisel serveti 20 milyar dolardan fazla…

Dünyanın en zengin futbolcusu serveti ile Messi ve Ronaldo'yu katladı! Çok başarılı bir futbol kariyeri olmasa da servetiyle dünyanın bir numarası oldu. İşte dünyanın en zengin futbolcusunun hikayesi…

Tarihin en zengin oyuncusu herkesi şaşırttı: Ne Ronaldo Ne Messi! Kişisel serveti 20 milyar dolardan fazla…

Dünyanın en zengin futbolcuları

Zlatan İbrahimoviç

41 yaşında futbola nokta koyan İsveç'in süperstarı Zlatan İbrahimoviç, pek çok ligde rekorlar kırdı. Özellikle Amerika'da oynadığı senelerde çok ciddi paralar kazanan İbrahimoviç, sosyal medya ve reklam kısmını iyi yöneten futbolcular arasında bulunuyor.

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Tarihin en zengin oyuncusu herkesi şaşırttı: Ne Ronaldo Ne Messi! Kişisel serveti 20 milyar dolardan fazla…

Neymar

Brezilya'nın süper starı Neymar, dünyanın en fazla kazanan oyuncuları arasında bulunuyor. Son olarak Arabistan'a transfer olan yıldız futbolcunun 150 milyon eurodan fazla yıllık ücretinin olduğu konuşuluyor.

Tarihin en zengin oyuncusu herkesi şaşırttı: Ne Ronaldo Ne Messi! Kişisel serveti 20 milyar dolardan fazla…

Kaka Leite

Futbolculuk döneminde yaptıkları ile futbolseverlerin hafızalarına kazınan Kaka Leite'nin babası Brezilya'nın en zengin aileleri arasında bulunuyor. Dünyaca ünlü süper star futbolu bıraktı ancak dünyanın en zengin futbolcuları arasında adını yazdırdı.

Tarihin en zengin oyuncusu herkesi şaşırttı: Ne Ronaldo Ne Messi! Kişisel serveti 20 milyar dolardan fazla…

David Beckham

Dünyanın en ünlü futbolcularından olan David Beckham, hem futbolda hem de futbol dışında kazandıkları ile dünyanın en zengin futbolcuları arasında yer alıyor.

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