Haberler
Yaşam
Tarım Kredi aktüel fırsatları 15 Ocak'a kadar geçerli! İşte indirim kataloğu
Giriş Tarihi: 09.01.2026 01:22
Tarım Kredi aktüel fırsatları 15 Ocak'a kadar geçerli! İşte indirim kataloğu
Tarım Kredi Marketlerinde ocak ayı fırsatları başladı. Gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok kategoride indirime giren ürünler market raflarındaki yerini aldı. Tereyağı, ayçiçek yağı, zeytin, tavuk, çay, deterjan ve tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaç ürünlerinde sunulan kampanya 15 Ocak'a kadar geçerli olacak. İşte Tarım Kredi aktüel haftanın fırsat ürünleri...