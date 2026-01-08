Haberler
Tarım Kredi aktüel indirimleri başladı! 15 Ocak’a kadar uygun fiyatlı ürünler satışta! Sepetler doluyor!
Giriş Tarihi: 08.01.2026 11:51
Tarım Kredi Marketlerinde ocak ayı fırsatları başladı. Gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok kategoride indirime giren ürünler market raflarındaki yerini aldı. Tereyağı, ayçiçek yağı, zeytin, tavuk, çay, deterjan ve tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaç ürünlerinde sunulan kampanya 15 Ocak'a kadar geçerli olacak. İşte Tarım Kredi aktüel haftanın fırsat ürünleri...