Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Tarım Kredi aktüel indirimleri başladı! 15 Ocak’a kadar uygun fiyatlı ürünler satışta! Sepetler doluyor!
Giriş Tarihi: 08.01.2026 11:51

Tarım Kredi aktüel indirimleri başladı! 15 Ocak’a kadar uygun fiyatlı ürünler satışta! Sepetler doluyor!

Tarım Kredi Marketlerinde ocak ayı fırsatları başladı. Gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok kategoride indirime giren ürünler market raflarındaki yerini aldı. Tereyağı, ayçiçek yağı, zeytin, tavuk, çay, deterjan ve tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaç ürünlerinde sunulan kampanya 15 Ocak'a kadar geçerli olacak. İşte Tarım Kredi aktüel haftanın fırsat ürünleri...

  • ABONE OL
Tarım Kredi aktüel indirimleri başladı! 15 Ocak’a kadar uygun fiyatlı ürünler satışta! Sepetler doluyor!

Tarım Kredi aktüel indirimleri başladı! 15 Ocak'a kadar geçerli olacak kampanyada temel gıda ve temizlik ürünlerinde cazip fiyatlar raflara geldi. Tereyağından ayçiçek yağına, tavuktan çaya, deterjandan tuvalet kağıdına kadar onlarca ürün avantajlı etiketlerle satışa sunuldu. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yeni aktüel indirim kataloğu fiyat listesi...

Tarım Kredi aktüel indirimleri başladı! 15 Ocak’a kadar uygun fiyatlı ürünler satışta! Sepetler doluyor!

TARIM KREDİ AKTÜEL MARKET İNDİRİMLERİ 12 OCAK'A KADAR GEÇERLİ!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tarım Kredi aktüel indirimleri başladı! 15 Ocak’a kadar uygun fiyatlı ürünler satışta! Sepetler doluyor!

TARIM KREDİ AKTÜEL MARKET İNDİRİMLERİ 12 OCAK'A KADAR GEÇERLİ!

Tarım Kredi aktüel indirimleri başladı! 15 Ocak’a kadar uygun fiyatlı ürünler satışta! Sepetler doluyor!

TARIM KREDİ AKTÜEL MARKET İNDİRİMLERİ 15 OCAK'A KADAR GEÇERLİ!

Tarım Kredi aktüel indirimleri başladı! 15 Ocak’a kadar uygun fiyatlı ürünler satışta! Sepetler doluyor!

TARIM KREDİ AKTÜEL MARKET İNDİRİMLERİ 15 OCAK'A KADAR GEÇERLİ!